A témáról vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi, turisztikai szakemberek tartottak előadásokat. A kezdeményezés célja a folyó állapotának, környezetének javítása, valamint hogy a résztvevők megismerjék egymás szakmai tevékenységét.

A Kis-Túr jelenlegi állapotáról és lehetőségeiről című konferenciát Veress Zoltán, az Érték és Innováció Társaság elnöke, a Veress-tanya tulajdonosa indította el és mutatta be az egyesületük működését. A Túr Nagyar környéki szakaszán több mint 10 éve végeznek takarítási munkát. A kezdeményezésre a vármegyéből, de akár messzebbről is érkeznek önkéntesek, helyi lakosok, helyi fiatalok. Az egyesület fő célja a környezet-, a természetvédelem, valamint kulturális programok, előadások, fesztiválok szervezése. Bánóczi Lajos, Nagyar község polgármestere és Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntötték a megjelenteket.

dr. Tilki Attila

A képviselő úr felhívta a figyelmet a Felső-Tisza-vidéki turizmus, a turisztikai látványelemek fejlesztési lehetőségeire, melynek kapcsán kérte a jelenlévőket a jövőbeli szorosabb együttműködésre. Megemlékezett Luby Margitról, a helyi születésű néprajz-kutatóról. Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park részéről arról számolt be, hogy a vízviszonyok helyreállítását egyre több szereplő – társadalmi szervezet, hatóságok, gazdálkodó szervezetek – tartják fontosnak és közös szándék, igény van vízviszonyok változtatására. Mutatja ezt a haris, a parti fecske, a tiszavirág és egyéb élőlények számának csökkenése, a térség élővilágának változása. A természet jelzéseire figyelni kell. Fesztóry Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Horgász Szövetség alelnöke a halgazdálkodásról, a halvédelemről szólt. Somlai Tibor a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szatmár-Beregi Csoportja nevében szólalt fel a pákász, csikász hagyományos életmódról, ami az ecsedi láp vidékén természetes volt századokon át. Fricz Péter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátora a vízparti települések turisztikai adottságainak jobb kihasználási lehetőségeire hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta a munkaerő-helyben tartásának fontosságát, a helyi szintű közös gondolkodást, a kölcsönös együttműködést és a helyi termelők, szállásadók, vendégházak összefogását a térség turisztikai fejlesztéséhez. Gacsályi József a Viziterv Environ Kft. ügyvezetője bemutatta cégük tevékenységét. A környék folyói, a Tisza, a Túr, a Szamos szomszédos országokból érkeznek, így fontos a hatékony együttműködés a többiekkel is. A Nemzeti Parkok, a WWF, az Agrárminisztérium közös összefogása, együttműködése szükséges erről Cselószki Tamás, a nyíregyházi E-Misszó Természet- és Környezetvédelmi Egyesület képviseletében tartott előadást aktuális projektjeikről. Szólt az árvízi víztározókról, amelyek az ökológiai vízpótlást is megoldják, kisebb árhullámok esetén elvezetik a vizet.

Luidort Antal szakaszmérnök a Szatmári Szakaszmérnökség, a Fetivizig képviseletében tartotta előadását a Túr folyó múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A Romániában eredő Túrnak Magyarországon 30 km a hossza, ez a teljes folyó kb. 25%-a. Bemutatta az 1930-as évektől kezdődő építkezéseket, a már megépített és tervezés, kivitelezés alatt álló árvízvédelmi rendszereket a Túr folyóágak és a Felső-Tisza mentén. Sonkádnál új gátőrház építésére kerül sor. Az Ukrajna felől érkező Palád-patak is megoldást nyújthat a Túr vízellátására. A Vámosorosziból elszármazott Dr. Borbély Balázs, a Luby Társaság tagja, saját írásaiból, elbeszéléseiből olvasott fel. A résztvevők hallhattak a Vámosoroszi Tapolnokról, a hajdan szépséges patakról, mely az idők során tönkrement, valamint a Túr folyó múltjáról. Nagy Tibor, a tarpai gátőr zárta az előadók sorát, aki a Túr történetéről beszélt. Gyermekkori emlékeit idézte fel, amikor a folyóvíz még iható és halászatra bőven volt lehetőség, a víz szintje kb. 1 méterrel magasabb lehetett. Az elmúlt évtizedekben sok hulladék került a Túrba, az aszályos időszakokban szintje csökkent, de a folyó túlélheti – közös akarattal, összefogással, a hatóságok, a társadalmi, gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és a helyi lakosság együttműködésével. Veress Zoltán a konferencia szervezője pozitívan zárta a nap eseményeit. A szakemberek között elindult a közös gondolkodás, a szorosabb együttműködés. Mindenkiben tudatosult, hogy más szervezetek is komoly munkákat végeznek a Kis-Túr folyószakasz állapotának javításában, melyet a jövőben közös összefogással továbbra is erősíteni kell.

Az Érték és Innováció Társaság vasárnap a Túr folyó nagyari szakaszán hulladékgyűjtést, folyótakarítást szervezett a Te Szedd akció keretében, melyre 20 fő érkezett. Eredményes munkát végeztek, de szerencsére csak 5-6 zsáknyi – főleg lakossági hulladék, építőanyag-törmelék - került ki a vízből, vízpartról. Megállapítható, hogy az elmúlt évek szemétszedései során egyre kevesebb a hulladék a környéken.

Székely Tünde

Fotók: Dr. Tilki Attila közösségi oldala, Székely Tünde