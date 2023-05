Gurbánné Papp Máriát az idén is büszkeséggel töltötték el a diákok eredményei. Mint azt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója az Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium területén található Központi Képzőhely aulájában elmondta: az eredmények alapján negyven diák részesülhet elismerésben, ami pénzjutalommal is jár. A főigazgató hozzátette: külön köszönetet érdemelnek a diákokat felkészítő tanárok.

– Ezeknek a szakmai versenyeknek az is a célja, hogy erősítse a fizikai munkát igénylő szakmák társadalmi elismertségét és vonzerejét – emelte ki Gurbánné Papp Mária.

A keddi ünnepségre dr. Kovács Ferenc is elfogadta a meghívást. A vármegyeszékhely polgármestere köszöntőjében elmondta, az elkövetkező 2-3 évben nagy szükség lesz a „dolgos” kezekre, hiszen több nagy cég is most kezdett bele Nyíregyházán a munkahelyteremtésbe.

– A W-Scope és a Boysen együttesen közel 1600 új munkahelyet hoz majd létre a városunkban, ezeket a pozíciókat pedig lehetőleg nyíregyházi fiatalokkal szeretnénk betölteni, olyanokkal, akik itt és most végeznek a Nyíregyházán, itt tanultak, szereztek szakmát vagy diplomáztak le, és szívesen jönnének vissza Nyíregyházára – fogalmazott dr. Kovács Ferenc.

A polgármester emlékeztetett, még 2019-ben indították útjára azt a programot, ami a munkahelyteremtésre fókuszál, valamint a Nyíregyházáról elszármazott fiatalok hazahívását helyezi előtérbe. Dr. Kovács Ferenc elmondta, azok a helyi fiatalok, akik aláírták az ehhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot, rendszeresen kapják majd a város munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos tudnivalókat, információkat, emaileket.

A keddi ünnepségen elhangzott: a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tíz iskolájából közel 300 diák vett részt a különféle országos szakmai versenyeken, közülük 55-en mentesülnek az év végi vizsgák vagy egyes vizsgarészek letétele alól.

TG