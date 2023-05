– Hagyományaink és értékeink megőrzése, ápolása, s továbbadása az egyik legfontosabb feladatunk, ezért is emlékezünk meg minden évben a város újratelepítésének évfordulójáról. Az idén a programsorozat jelentősége még nagyobb, hiszen 270 éves az a pátens, ami könnyítéseket ígért a Nyíregyházára betelepülőknek, s ezzel elindította a várost a fejlődés útján – ezzel vezette fel az idei városnapi rendezvényeket dr. Kovács Ferenc.

Fotó: Gazdag Mihaly



A megyeszékhely polgármestere elmondta, május 12-én és 13-án több testvér-, illetve partnerváros küldöttsége is jelen lesz a programokon, melyek sora pénteken 9 órakor indul: hét új érték került be ugyanis a települési értéktárba, s a Krúdy-teremben ezt hivatalossá teszik.

– Az ünnepi közgyűlésnek, ami 14 órakor kezdődik, a Móricz Zsigmond Színház ad otthont, hogy minden érdeklődő elférjen – erről már dr. Ulrich Attila alpolgármester beszélt és hozzátette: a 15.15-kor kezdődő koszorúzásra is várják a városlakókat.

Fotó: Gazdag Mihaly



– A Vasvári Pál Gimnázium négy rendhagyó történelemórát szervez a belvárosban, ezeket 10.30–12.30 között láthatják az érdeklődők. Az első nap koncertekkel zárul, 19 órakor Veréb Tamás, majd a nyíregyházi kötődésű Nemazalány lép színpadra, a fiatal előadó Sofival érkezik. Másnap, szombaton 9–13 óra között civil szervezetek előadásai színesítik a programokat, majd indul a pulyabál – ez utóbbin fiatal táncosok mutatkoznak be. Sipos F. Tamás 16.30-kor lép színpadra, este hétkor pedig Delhusa Gjon ad élő koncertet – mondta el az alpolgármester.

Alma és puliszka

A nyíregyházi városnap 2016 óta elképzelhetetlen a város tortája nélkül – a különleges desszertet ezúttal is a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum szakoktatói és tanulói készítik. Mint azt Takács Zoltán szakmai igazgató-helyettes elmondta, ahogy korábban, úgy az idén is helyi alapanyagok felhasználására helyezték a hangsúlyt, miközben arra is figyeltek, hogy a finomság egészséges legyen. A vörös áfonya ötféle textúrában szerepel a 3500 szeletes tortában, ami 100 kilogramm alma, 80 kilogramm cukor, 60 kilogramm liszt, illetve kukoricadara és 1400 darab tojás feldolgozásával készül.

Fotó: Gazdag Mihaly

A diós, kakaós piskótába aszalt áfonyadarabokat kevernek, amire almanektár kerül, majd egy sárgarépás puliszkaréteg következik, s minderre egy csokoládécsíkkal elválasztott áfonyás-tejszínes krémet tesznek. A hatalmas tortát szombaton 14 órakor kóstolhatják meg a városlakók a Kossuth téren.

Ugyancsak szombaton kerékpártúrán is részt vehetnek a mozogni vágyók: a résztvevők megismerhetik a bokortanyákat, melyek szervesen hozzátartoznak Nyíregyháza múltjához és jelenéhez.

SZA