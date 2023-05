– Erősíteni kell a vármegyei öntudatot, de az mindig a helyi identitásból indul ki. Ha az ember szereti a szülőfaluját, -városát, akkor képes csak nagyobb közösségben gondolkodni – mondta dr. Vinnai Győző ország­gyűlési képviselő a vármegyei önkormányzat Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben projektjének kiállítással egybekötött tiszadadai zárórendezvényén csütörtökön. Kifejtette: a vármegyei önkormányzat nagyon sokat tesz Szabolcs-Szatmár-Bereg infrastrukturális, gazdasági, turisztikai fejlődéséért, valamint az identitástudat erősítéséért.

Találkozási lehetőség

– Egy olyan program zárásához közeledünk, ami valóban a vármegyei identitás fejlesztését célozta meg – vette át a szót Baracsi Endre. – Azoknak a helyi közösségeknek, településeknek, melyekből Szabolcs-Szatmár-Bereg összetevődik, megvan a helyi erősségük, ragaszkodásuk a szülőföldhöz és megvan az a lokális örökségük is, melyből mindez építkezik. Így áll össze a vármegyei identitás, amire nagyon büszkék vagyunk, és amivel egymásnak és másoknak is szeretünk elbüszkélkedni. Tiszadadára is elhoztuk azt a vándorkiállítást, amivel jó néhány településen megmutathattuk már az értékeinket. A rendezvényeinken lehetőség nyílik arra, hogy az egymástól távolabb élő közösségek találkozzanak, megismerjék egymás helyi kincseit. Sok olyan embert ismertünk meg, akikkel közösek a céljaink, s ezért könnyű volt együtt dolgozni. Ilyen Mizser Zsolt polgármester és az a több mint ezer tiszadadai, akiket be tudtunk vonni a projektbe – hangsúlyozta a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Baracsi Endre és dr. Vinnai Győző oklevéllel köszönte meg a településvezető munkáját.

KM