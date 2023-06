Alázatos munka

A szalkai gyermekjóléti konferencián neves szakemberek keresték a válaszokat és a megoldásokat arra, hogy miként lehet a pedagógia eszközeivel segíteni a gyermekvédelmi ellátórendszerben gondozott gyermekek helyben maradását és boldogulását. A rendezvény célja az is volt, hogy a vármegyei gyermekvédelem és gyermekjóléti szolgálat területén küldetést vállalóknak fórumot teremtsenek az eddigi eredmények megosztására.

A fórumot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Megköszönte azt az áldozatos munkát, szolgálatot, amit a jelenlévők végeznek, valamint mindenkinek kifejezte a háláját, akik ezen a nehéz területen tevékenykednek. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a gyermekvédelemben dolgozott, így több jelenlévőt is volt munkatársként üdvözölt. Saját régi szakmai tapasztalatait osztotta meg a fórumon, majd kifejtette, hogy a népjóléti bizottság alelnökeként a feladata a kormány által deklarált gyermekjólét, családpolitika és egyéb szociális gondoskodáspolitika védelme.

– Szakmai hozzáértéssel hozzuk meg a törvényeket és menedzseljük az intézményeket egyházakkal, civil szervezetekkel együtt – fogalmazott az országgyűlési képviselő, és ennek a munkának az általa is megélt nehézségeiről, problémáiról beszélt, valamint arról, hogy az elmúlt évtizedek alatt mennyit fejlődött a gyermek- és családvédelem hazánkban.

Szakmai elhivatottság

A vármegyei gyermekvédelmi központ intézményeiben élő gyerekek egy igazán ütős műsort adtak elő.

A Szabolcsi Dobverők után Nagy Katalin, a Baktalórántházai Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője fejtette ki, hogy számukra fontos, és célként tűzték ki, hogy a megvalósítandó programok a helyi közösség egészére pozitív hatást fejtsenek ki, valamint hozzásegítsék a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportokat körülményeik javításához, identitásuk megerősítéséhez, és hosszú távon elősegítsék a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörését.

Magyar-Kósa Tímea, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyírpilisi Általános Iskola intézményvezetője a deszegregációt elősegítő oktatási stratégiájukat ismertette, valamint azt, hogy milyen alternatív pedagógiai módszereket használnak az agresszió visszaszorítására, diákok felelősségvállalására, tanulmányi eredmények javítására, hiányzások visszaszorítására, gyermekek fejlesztésére.

Fekete Marianna Sarolta, a Nyíregyházi Ridens intézményvezetője is büszkén mesélt arról a csillogásról, amit a gyermekek szemében látnak a különböző programok alkalmával, amikor együtt ünneplik meg a karácsonyt azokkal, akiknek nem adatott meg, hogy családban nőjenek fel. Már 26 éve állnak a fogyatékos tanulók szakmai képzésének szolgálatában 14–26 éves korig. Szegregált szakiskolai képzésben családellátó, háztartásvezető, kerékpárszerelő, parkgondozó, számítógépes adatrögzítő szakmát tanulnak az enyhén értelmi-fogyatékos diákok, és integrált, kis létszámú gimnáziumi képzés folyik.

Identitástudat

Soltész Erzsébet, a Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője a görögkatolikus egyház szerepére, a lelki vezetők jelenlétének fontosságára hívta fel a figyelmet. A feladat a régi mintázatok, bevésődések felülírása, az új – társadalmilag elfogadott – normák belsővé tétele, a feltételek nélküli elfogadás, a gyermekek egyéni adottságainak feltérképezése, stabil identitás, reális jövőkép kialakítása.

Repelik Anikó, a gyermekvédelmi központ vármegyei intézményvezetője részletezte, hogy 452 gondozottjuk van, 6–28 éves korosztályú fiatalok. A roma gyerekek száma kiemelten magas, jellemzően 5-6. gondozási helyként vannak jelen az életükben, akikre az alulszocializáltság, jelentős iskolai elmaradások, identitásproblémák jellemzőek. Az intézményvezető az eredményeiket vázolta, kitért arra, a zene és a tánc hogyan segíti a gyerekeket a célok megvalósításában, az identitások elérésben. Mint fogalmazott: a zene felszabadítja a lelki elfojtásokat, a tánc fizikai értelemben helyreállítja az izmok görcsösségét, a test és a lélek megbomlott harmóniáját, így terápiás hatása van az életkrízisek megoldásában és az érintésen át, mint nem verbális kommunikáción alapuló eszköz, a társas zavarok feldolgozásában. A konferenciát a Karaván autentikus cigány tánccsoport hangulatos műsora zárta.

LN