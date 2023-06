A Katt(anj) a tudományra! weboldalt a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) indította 2022-ben a bölcsészet népszerűsítésének céljából. Ezen a honlapon jelent most meg egy különleges adatvizualizációs projekt Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából.

A költő rövid, ámde kalandos élete során a Kárpát-medence számos szegletébe eljutott, költeményei több mint hetven településhez köthetők. Részben ezt a földrajzi sokféleséget igyekeznek bemutatni Az irodalom rejtett hálózatai cikksorozat szerzői, Maróthy Szilvia és Minkó Mihály. A Katt(anj) a tudományra! honlapján egy nagyszabású térképen ábrázolják, hogy milyen versek, verskötetek kapcsolódnak az egyes településekhez. Az interaktív verstérképen láthatjuk Petőfi verseit keletkezési helyük szerint, illetve lehívható az adott településhez kapcsolódó versek listája is.

A cikk emellett több böngészhető, nagyítható térképen tárja az olvasók elé, hogy a mai Magyarország települési miként őrzik Petőfi Sándor emlékét helynevek és intézménynevek formájában. A költő nevét étterem, horgászegyesület és vadásztársaság is viseli az óvodák, általános iskolák, könyvtárak és művelődési házak mellett – ezek egy közös térképre gyűjtve szemlélhetők meg, ahogyan a Petőfi Sándorra, életeseményeire emlékező szobrok, táblák, műalkotások és emlékhelyek listája egy másikra.

Ugyancsak grandiózus az a két infografika, amelyek a Tableau program segítségével a költőről elnevezett közterületeket (elsősorban utcákat) ábrázolják. Ennek mind az országos, mint a Budapestre szűkített változata böngészhető a cikkben.