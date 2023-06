Peti és Milán 2018-ban alapították meg a VALMAR duót; debütáló kislemezük is ebben az évben jelent meg. Az első nagyobb áttörést a Manuel és Bruno x Spacc közreműködésével készített Visz a vérem című dal jelentette, ami a legnagyobb videómegosztó portálon mára már átlépte a 20 milliós megtekintést. Ezt több sikeres együttműködés is követte; dolgoztak a Hősökkel, a Wellhelloval, T.Dannyvel, Nemazalánnyal, Sofival, Pixával és Jaurival is.

2022. áprilisában mutatták be karrierjük eddigi legnagyobb slágerét, a Szikora Róberttel közösen készített, Úristen című dalt, ami kevesebb, mint egy hónap alatt átlépte a 6 milliós megtekintést, és az egész országgal megismertette a srácok nevét. Még ugyanebben az évben Fonogram díjat nyertek „Az év felvétele” kategóriában az Éget a nap című kislemezükkel, továbbá életük legnagyobb kalandjára indultak az Ázsia Expressz című reality-ben, ahol az egész ország megkedvelte laza, vicces stílusukat. Már az idei évet is sikeresnek könyvelhetik el, hiszen újra bezsebelhettek egy Fonogram díjat, most az „Az év felfedezettje” kategóriában. Zenekaruk is tovább bővült, és látványos, energikus produkciójukkal a maximumot nyújtva szórakoztatják a rajongókat.