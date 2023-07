Az 1956-os forradalom leverését követően a soproni Erdőmérnöki Főiskola hallgatóinak és oktatóinak jelentős része döntött úgy, hogy maga mögött hagyja az országot. Összesen 450 diák és 50 tanár lépte át ekkor a zöld határt, Ausztriában ők és családtagjaik táborokba kerültek. Dr. Tilki Attila a Vancouveri Erdészeti Egyetemen láthatta a különös tablót is.

– Roller Kálmán dékán azt kérte az osztrákoktól: tegyék lehetővé az oktatást, ám a hatóságok – vélhetően a szovjet retorziótól tartva – nemet mondtak. A dékán azonban nem hagyta ennyiben a dolgot: összesen húsz országnak írt levelet, melyek közül a kanadai University of British Columbia (UBC) jelezte, hogy kész befogadni a teljes kart. A UBC garantálta azt is, hogy a soproniak magyarul folytathatják tanulmányaikat. A UBC menedéket nyújtott a magyar erdészeknek, és „Sopron Division” néven összesen 196 diákkal meg is kezdődhetett az oktatás. Tanulmányaikat az ígéretekhez híven magyarul, a magyar tanrendnek és tanítási módszereknek megfelelően folytathatták. A soproni divízió végzett mérnökei alapozták meg a kanadai erdőgazdálkodást. Az 1961-ben erdőmérnökként végzett Kocsis Tibor kalauzolt az egyetemen, ott, ahol a ditrói származású Komlóssy Jóska bácsi 1960-ban végzett a soproni divízió tagjaként. Jóska bácsi sokáig segített az Európa Tanácsnak kisebbségi szakértőként. Az életéről szóló könyvét a vancouveri református közösségnek ajándékoztam. Az egyetemen nagy örömmel fedeztük fel a tablóját.

A Nemzeti Összetartozás vancouveri diófájára egy új, „fehérgyarmati” nemzeti színű szalag került fel. A diófát Móricz Zsigmond a legmagyarabb fának nevezte, mert hiába ütik-verik mindig, új ágat és új termést hoz – zárta gondolatait dr. Tilki Attila.

LTL