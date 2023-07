– A Petneházán működő iskolai hitoktatás az egyedüli bázisunk a gyermekek közötti misszióban, ezért a hittanórai kötődésekre alapozva szólítottuk meg a petneházi és a laskodi gyülekezetekhez tartozó családokat – foglalta össze beszámolójában Hidi László lelkipásztor.

– Nagy örömünkre az idén bővült a szolgálói csapatunk is lelkes önkéntesekkel, akik a konyhai munkában és a gyerekek közötti helytállásban is bizonyították odaszánásukat. A kicsik és nagyok együttes jelenlétével naponta 120 gyerek és 30 szolgáló töltötte meg a Petneházi Református Egyházközség tereit. Reggelente 8 órától regisztrálhattak a résztvevők, akikkel 14 óráig voltunk együtt, követve a Titus Hitéleti Alapítvány nyári evangelizációs anyagának tematikáját. „Dániel, a hűséges” – címmel tanulmányoztuk az ószövetség kitartó prófétájának fontosabb életeseményeit, amely köré építettük a bibliai történetek, az aranymondások és énekek tanítását, valamint a szabadidős játékok szervezését négy napon keresztül. Testi épülésünkre is igyekeztünk odafigyelni, ezt szolgálta a közös reggeli és az ebéd. A résztvevők napról napra szorgalmasan érkeztek a gyermekek a Vakációs Bibliahétre, amelynek múlt hét pénteki napján közel 150 fő tartott velünk a vásárosnaményi Movie Planet élményparkba. A záró alkalmat a vasárnapi istentiszteleten a petneházi és a laskodi templomokban tartottuk meg, hogy mindkét gyülekezet részesüljön a gyerekek bizonyságtételében. Gyülekezeteink összegfogásának eredményeképp óriási lehetőséget kaptunk a településeinken élő családok közötti misszióra, elértünk sokakat és elérhetővé lettünk többek számára Istenünk országa építésében – írja Hidi László lelkész.