– Számoljunk egy kicsit: 2023-at írunk, ha 1944-ben, 21 évesen sorozták be, a II. világháborúban harcolt huszárok legfiatalabbjának is 1923-ban kellett megszületnie. Százévesek lennének tehát a legifjabbak is... S ha már elfogytak a huszárok, arra gondoltunk, miért ne vihetnék tovább ezt a szép hagyományt a Nyíregyházán állomásozó katonák? Ezért fonódik össze immár második alkalommal a huszártalálkozó és a honvédelmi családi nap – mondta el elöljáróban a rendezvény keddi, beharangozó sajtótájékoztatóján dr. Bene János.

A Magyar Huszár Alapítvány titkára kifejtette: tizennyolcadik alkalommal tisztelegnek a huszárhagyományok előtt a vármegyeszékhelyen, s már a kezdetek óta Magyarország mindenkori honvédelmi minisztere a találkozó fővédnöke. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elfogadta a meghívást, s nem csak az Országzászló téren mond ünnepi beszédet augusztus 26-án délelőtt, a programoknak otthont adó Sóstói Múzeumfaluban is köszönti a honvédelmi családi nap résztvevőit.

Huszárgenerációk találkozója

A XVIII. Nyíregyházi Huszártalálkozót szombaton 10 órakor a városi és vármegyei potentátok nyitják meg, majd a honvédelmi miniszter ünnepi gondolatai, az ökumenikus hálaadás és a koszorúzás után elindul a gyalogos és lovas dísz­menet.

– A találkozó a sóstói skanzenben folytatódik, 14 órától kezdődnek a programok. A teljesség igénye nélkül: bemutatkoznak a kutyás rendőrök, a nyíregyházi tűzoltók, rendhagyónak ígérkezik a huszárgenerációk találkozója, velünk lesznek a hagyományőrző huszárbandériumok, akik megismertetik a látogatókat a fegyverekkel, viseletekkel, felszereléssel és természetesen a huszárlóval, amire a gyerekek és a felnőttek is felülhetnek. A napot egy igazi, látványos lovasroham zárja – sorolta dr. Bene János.

– Ahogy az előző években is, igyekszik eleget tenni a meghívásnak a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Rendszerint 30–40 huszárral érkezünk, bár most elég nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a Szent István-napi nagyrendezvények leterhelték az egyesületeinket – mondta el Székely Tibor hagyományőrző huszárezredes. A szövetség elnöke hozzátette: az idén többnyire a negyvennyolcasok, valamint a hódmezővásárhelyi és napkori monarchiás huszárok képviseltetik magukat, de Ózdról, Vácról, Budapestről, Isaszegről és Kisvárdáról is eljönnek a bajtársak.

– Bízom benne, hogy a színes forgataggal izgalmas történelmi tablót nyújthatunk át az érdeklődőknek.