Csütörtökön délelőtt írták alá a 2024/25-ös tanévben felmenő rendszerű kadét program szerződését. Az iskola Adolf Kolping eszmeiségét követi, amelynek alapja, hogy mindenkinek esélyt kell adni a fejlődésre, a tanulásra és a kiteljesedésre. A Kolping Oktatási És Szociális Szolgáltató Szervezet (KOSZISZ) 2012 óta a Szent István Gimnázium fenntartója, újabb és újabb pedagógiai kínálattal színesedik a paletta, így lesz ez a következő tanévben is. A 2017-ben útjára indult Honvéd Kadét Program célja, hogy tudatosítsa a haza szeretetének és a haza védelmének fontosságát, valamint hozzájáruljon a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez. A programhoz csatlakozó iskolák száma az elmúlt esztendőkben folyamatosan emelkedett, számos középiskolában egy új formában is lehetőség nyílik a honvédelmi ismeretek elsajátítására

Innotay György, a KOSZISZ főigazgatója a szerződéskötés előtt elmondta, nagy lépés ez a program a Szent István Gimnázium életében. – Ez a gimnázium a KOSZISZ fenntartásában működik az óvodák, általános iskolák és szakképző intézmények mellett. Igyekszünk mindent megadni ennek a középiskolának, hogy még jobban, s tartalmasabban működjön. Úgy gondolom, hogy a honvédségi ismeretek szervesen beépülhetnek nagyon sok terület mellé, és egyfajta irányt mutathatnak – fogalmazott a főigazgató.

Gyümölcsöző együttműködés

A Honvéd Kadét Program a térségünkben is számos lehetőséget nyújt, erről beszélt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, aki a honvédelmi és rendészeti bizottság tagja immár 21 éve. – Régóta rálátok a honvédség működésére, különösképpen arra, hogy a tartalékos rendszert hogyan próbálták mellőzni 2010 előtt, és hogy utána hogyan próbáltuk a haza védelmére mozgósítani. Nagyon fontos a fiatalok hazafias nevelése, ez egy lényeges eleme az oktatásnak, nevelésnek. Ezért örülök annak, hogy beindul Újfehértón is a kadétprogram – fogalmazott az országgyűlési képviselő, majd azt kívánta, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző legyen, és megígérte, hogy segíteni fogják, ahogy csak lehet.

Dr. Hosszú József, Újfehértó polgármestere köszöntőjében kifejtette, hogy a város régóta ápol nagyon jó és szoros kapcsolatot az oktatási intézménnyel. – A szerződés aláírása után ez az intézmény olyan értékrendet fog képviselni, amelyre Magyarországon és Újfehértón is nagyon nagy szükség van, hiszen keresztény értékeket ad át a gyerekeknek, és a hazaszeretet fontosságára is még jobban felhívja a figyelmet. Gyakran találkozok a Honvédelmi Sportközpontban kadétokkal, akik folyamatosan megerősítik, hogy milyen jó és hasznos nekik a program. Amit az idősebbek a katonaság alatt megtanultak, arra a mostani fiataloknak is nagy szüksége lenne. Ez a program olyan értékeket ad át a diákoknak, amit hasznosítani tudnak nemcsak az iskolában, hanem az élet számos területén is – mondta a polgármester.