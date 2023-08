Augusztus 6-13. között az Európai Fiatalokért Egyesület a nyíregyházi Mustárházban valósította meg „Youth and religions" elnevezésű nemzetközi ifjúsági cseréjét. Az Erasmus+ támogatásával létrejött projekten olasz, török, észak-macedón, spanyol és magyar fiatalok vettek részt, összesen 26-an. A hét fő témája a vallások közötti párbeszéd volt, ezt dolgozták fel különböző projektfeladatok, viták és beszélgetések során. A program keretében ellátogattak a város több templomába, ahol lelkipásztorok segítségével ismerhették meg a kereszténységen belüli különbségeket, illetve többet is megtudhattak a felekezetek felépítéséről, mindennapi életéről, tevékenységéről. Megismerkedhettek egymás kultúrájával, a szabadidejükben ellátogattak Tokajba és Budapestre is – tájékoztatta lapunkat Fodor Hanna, a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda munkatársa.

Fotó: Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda