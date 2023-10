A nagyvárosiak már az új csok pluszt böngészik az interneten, egyelőre a sajtóhíreket szemezgethetik, ugyanis a kedvezményes lakástámogatási hitelekkel kapcsolatos részletszabályokat november közepére ígérik. A hírmorzsák mindenesetre felkavarták az állóvizet az ingatlanpiacon, ahol újra a nagyvárosokra esik a fókusz. A kamattámogatott hitelkonstrukció a családokat szólítja meg, egy gyerek után 15 millió, kettő esetében 30, három gyerek után 50 millió forint igényelhető 3 százalékos kamattal. A vállalt gyerekek számával növekszik a felvehető hitel összege. Hogy mit hozhat az új lakástámogatási program jövőre, a helyi adottságokat figyelembe véve elemez az ingatlanos szakma.

Ahogyan az eddigi otthonteremtési támogatások pörgették az eladásokat, úgy az új konstrukció is meg fogja mozgatni a piacot, legalább is ezt gondolja az ingatlanos szakma. Újra beindulhatnak a lakásépítések, mindezzel együtt az építőipari alapanyagárak, és az ingatlanárak növekedésére is számítanak – reflektált a bejelentésekre Bákány Zsoltné Edina, az Otthon Centrum nyíregyházi irodavezetője. Hozzátette, a csok plusz a 30–40 év közötti korosztályt, elsősorban a családokat fogja segíteni, és egyértelműen a gyermekvállalást ösztönzi.

Törlesztőrészlet-kalkuláció

– A frissen bejelentett lakástámogatási program alapvetően a babaváró logikáját követi, és önerőként is kalkulálhatják a bankok. A vállalt gyermekek számától függően az eddigi otthonteremtési támogatások többszörösére növekednek a vállalt gyerekek után igényelhető összegek, ugyanakkor pillanatnyilag arról nincs információ, mi történik akkor, ha a vállalt gyermek nem születik meg, a pénzintézetek alkalmaznak-e büntetőkamatot, lévén, hogy hitelfelvételről van szó. Az első lakáshoz jutók esetében egyértelműen könnyebbséget jelent a 20 helyetti 10 százalékos önerőelvárás, de önmagában az önerő megléte nem jelent garanciát a hitelképességre. A pénzintézetek továbbra is vizsgálni fogják a hitelképességet, és alkalmazzák a hitelféket. Egyes kalkulációk szerint 25 éves futamidőre 15 millió forint támogatott hitelnek 71 500 forint, 30 millió forintnak 143 ezer, míg 50 milliónak 237 500 forint lesz a havi törlesztője, amihez 50 százalékos jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatóval számítva legalább 475 ezer forint nettó igazolt jövedelem szükséges. Hogy ez a számítás mennyire reális, a pénzintézetek kalkulációs felületén is ellenőrizhető lesz, mindenesetre nagyon fontos, hogy a családok olyan törlesztőrészletet vállaljanak be, amit bírnak a megélhetési költségeik mellett, erre az értékesítők is fel fogják hívni a figyelmet – hangsúlyozta Bákány Zsoltné Edina. Majd rátért arra, hogy akik még a régi csok szerint vennének lakást, kapcsoljanak rá, két hónapjuk maradt az igénylésre.

Nagy a szórás az árakban

– 2023 véghajrájában vagyunk, aki a jelenleg igényelhető csokot szeretné felhasználni, még épphogy belefér az ügyintézési időbe. Van, ahol most „megy a matek”, számolgatják, hogyan járnak jobban, és mérlegelik, mit vállalhatnak be, mondván a régi csok olyan, mintha „készpénzt” kapnának, a lakáshitelbe is betehető, de készpénzes vételnél ugyanúgy felhasználható – jegyezte meg a szakértő. Tovább elemezve a vármegyei ingatlanpiaci helyzetet alátámasztotta, fordult a trend, a nagyobb alapterületű ingatlanoktól a kisebbek felé tolódott el a kínálat, ezzel egyidejűleg nőtt az eladó használt lakások és házak száma térségünkben. – Jellemzően a kis alapterületű lakásokat keresik a befektetők, felújítják majd bérbe adják. A minigarzonok, a másfél szobás lakások kelnek el a leghamarabb. A Nyíregyházára betelepülő nagy cégek tovább fogják növelni a keresletet, a maximum 50 négyzetméteres, tégla építésű lakásokra van leginkább igény, de az apartmanházakat is szívesen kiadnák a befektetők. Minél jobb állapotú és fenntarthatóbb egy ingatlan, annál nagyobb iránta az érdeklődés. Ma már a lakóotthonoknál elvárás, hogy szigetelt legyen és a fenntartási költsége beleférjen a rezsiátalányba. Ha mindenképp átlagárat szeretnénk említeni, akkor az idén ősszel egy 60 négyzetméteres, kétszobás panellakást 420 ezer forintos négyzetméterárakon jegyeznek az irodák Nyíregyházán. De volt olyan 30 négyzetméteres téglalakás, amiért 16-18 millió forintot is elkértek, s akkor elgondolkodhatunk rajta, vajon a kisebb miért is drágább. Óriási lehet a szórás a lakásárakban ugyanazon a városon belül is! Kizárólag a régi építésű, felújításra szoruló ingatlanok maradtak alkuképesek, ám a fiatalok nem szeretnek a hónapokig elhúzódó felújításokkal bajlódni, azt mondják, nem fér bele az életükbe, inkább zsebbe nyúlnak, és a modern lakások mellett döntenek – tudtuk meg Bákány Zsoltné Edinától.

Csok plusz, amit már tudunk róla

Az ingatlanszakértő hangsúlyozta, az új csok plusz részletes szabályait érdemes figyelni a következő két hónapban, mert azokon még módosíthatnak, finomíthatnak, de az alapjai már valószínűleg nem változnak. Eszerint: - Gyerekszámtól függően 15, 30, illetve 50 millió forintos összegű, kamattámogatott kölcsönt lehet a következő évtől felvenni 1, 2 és 3 vállalt gyermek esetén.

- A gyermekek számánál figyelembe veszik a már meglévő gyerekeket is, például ha valaki egy meglévő gyerek mellé vállal még egyet, akkor 30 milliós kedvezményes hitelre lesz jogosult. Ha kettő mellé vállal harmadikat, akkor 50 milliósra.

- Kizárólag házasok vehetik fel, a nő 41 éves koráig.

- A támogatott hitelkamat 3 százalék, a kölcsönt csak lakásvásárlásra lehet fordítani, az első lakásnál 10 százalékos önerőt kell felmutatni. - Az első évben csak a tőkét kell törleszteni. Majd amikor megszületik egy gyermek, egyéves hitelmoratórium kérhető. A második gyermek, és minden további gyermek megszületése után a tőkéből 10-10 millió forintot engednek el a pénzintézetek. Annyi kiegészítés máris érkezett, hogy a csok pluszt és a falusi csokot együtt is fel lehet majd venni.