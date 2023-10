A fejlesztés célja, hogy a helyi, a környékbeli és a határon túlról érkező látogatók számára a fürdő még vonzóbb legyen, több szolgáltatást, több programot tudjon nyújtani. Az épületben egy új, közel háromszáz négyzetméteren kialakított játszóházat hoznak létre, ami a gyerekeknek, a család legapróbb tagjainak is több órányi önfeledt szórakozást biztosít egész évben, amíg a szülők, nagyszülők a wellness részlegben vagy a gyógymedencékben pihennek. Az uniós forrásból létrejövő beruházás részeként a kültéri gyógymedencét is átépítik, és a strand területén kialakítanak egy vizes játszóteret is, több mint 15 játékelemmel, elkerített területen. A beruházások várhatóan a következő strandszezonra készülnek el. A város a helyiek számára olyan bérletkonstrukciót is tervez, amivel strandszezonban korlátlan alkalommal tudnak majd kilátogatni a helyi strandra. A idén induló Nyírbátor éld át program keretében a helyi lakosok további javaslatokat tehetnek, hogy milyen egyéb kikapcsolódási lehetőséggel szeretnék bővíteni a strand még nem használt területeit, akár sportolási, akár kulturális, akár egyéb területen.