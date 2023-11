Mai podcast-adásunkból kiderül, kik élnek a Sóstói-erdőben, mi igaz a keletkezése anekdotájából, s hogy mi a helyzet kullancsfronton. Emellett Petrilláné Bartha Enikőt, a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolájának pedagógusát, vezetőjét a tanösvény-túrákról, az Erdők hetéről és a Fedezd fel az erdőt elnevezésű programokról is kérdezzük, de azt is elmondja, az idén is lesz-e Madárkarácsony.