A Máltai Szeretetszolgálat huszonegy munkatársa és önkéntese kapta meg a karitatív szervezet Ambrózia-díját november 10-én. A Szeretetszolgálat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, valamint karitatív területen a szervezeten belül végzett, kiemelkedő munka elismerésére alapította 2018-ban a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend volt tartományfőnökéről elnevezett Ambrózia-díjat. A kitüntetést a Szeretetszolgálat minden évben a Szociális munka napjához kapcsolódóan adja át munkájuk elismeréseként és önzetlen szolgálatukért köszönetképpen olyan munkatársaknak és önkénteseknek, akik áldozatkész munkájukkal az egész máltai közösség számára példaképek lehetnek.

Köszöntőjében Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy a nagy horderejű társadalmi eseményeknek, változásoknak mindig megvannak a győztesei és vesztesei. „A szocális munkát végzők küldetése a mindenkori kárvallottak mellett állni. Segítőnek lenni annyit jelent: föltenni az életünket arra, hogy a veszteseket szolgáljuk” – fogalmazott. Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat alapítója azt mondta, nem azért teszünk valamit másokért, mert elismerést várunk érte, hanem azért, mert adósai vagyunk egymásnak és Istennek. – A Máltai Szeretetszolgálat a szeretet elkötelezettje, mert nem felejti, hogy az emberi élet megtartója és növesztő ereje a szeretet. A szeretet iránti elkötelezettség azt is jelenti, hogy az egyén élete csak közösségben, a közösség szolgálatában teljesedhet ki – tette hozzá.

Ambrózia-díjat kapott Magyar Gabriella, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tarpai Gondviselés Háza Kikelet Otthon intézményvezetője is. Méltatásában ez áll: Magyar Gabriellát jószívűség, odaadás és elnyűhetetlen segítőkészség jellemzi. Olyan vezető, akit inkább „lebeszélni”, mintsem „rábeszélni” kell, és olyan ember, aki „gyors a hallásra”, vagyis valóban és késedelem nélkül foglalkozik a különböző gondokkal, amikkel találkozik. Magyar Gabriella intézményi munkája mellett Tarpán önkormányzati képviselő, és aktív tagja a helyi gyülekezetnek is. Bekapcsolódik a menekülteket segítő feladatokba az intézményben és Beregsurányban is, és állandó támasza a helyi Jelenlét Pont csapatának. Magyar Gabriella két és fél éve máltai munkatársunk: ez idő alatt nem volt egyetlen olyan feladat sem, amely mellé ne állt volna teljes mértékben oda.