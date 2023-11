Hihetetlen élmény az, amikor egy a nagyvárosoktól távol eső település kisebb közössége világraszóló sikerekben részesülhet.

A Jánkmajtison működő Together tánciskola – amelynek Kocsisné Nyiri Anett a vezetője –, közel hét éve csatlakozott a miskolci Premier Alapfokú Művészeti Iskolához, s az utóbbi években sorra szerez elismerést nem csak a megyében, de az országban, sőt az országhatárokon túl is világszínvonalú produkciójával.

A fehérgyarmati születésű Anett magyar szakos tanító, s tizenöt éve tanít táncot Jánkmajtison, ahol számos tehetséges tanítvány került már ki a kezei alól eddig is. Anett gyermekkora óta táncol, több település rendezvényén fellépett már, s egy idő után úgy gondolta, hogy megalakítja a saját csapatát. Ez egyébként életének egyik fontos célja is volt.

Megélik a versenyeket

A művészeti iskola akkor figyelt fel a helyi tánccsoportra, amikor egy gála keretében a jánkmajtisi fiatalokat is felkérték egy fellépésre, s azt követően – látva a tehetségében kimagasló csoportot – javasolták a csatlakozást a miskolci központhoz.

Azóta a központ támogatásával indulnak különféle versenyeken, de a tánccsoportot a jánkmajtisi képviselő-testület is segíti. A művészeti iskola közreműködésével már számos versenyen részt vettek, s a fiatalok a szívüket-lelküket beleadva szerepeltek mindig a megmérettetéseken.

A Together tánccsoportra jellemző a családias hangulat, az összetartás és a közösségben gondolkodás. A gyermekek a versenyeken nem küzdenek, hanem teljes lényükkel átadják magukat a táncnak. A vezetőjük vallomása szerint ők megélik s nem pedig „túlélik” a versenyeket.

Az ifjú táncosok felléptek már többek között Pakson, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapesten és Miskolcon is. Az egyik nagy sikerük a Balatonfüreden megrendezett Európa-bajnokság volt, ahol az első helyen végeztek.

Már a tanítványok is tanítanak

A művészeti iskola javaslatára indultak el a világbajnokságon is, amelynek első állomását Siófokon rendezték meg, onnan arany minősítéssel jutottak tovább a döntőbe, ahol elérték eddigi legnagyobb sikerüket, ugyanis a horvátországi Novaljában megtartott viadalon szintén arany minősítést szereztek.

Kocsisné Nyiri Anett – akinek az egykori tanítványai közül ma már többen is tanítanak – bizakodva tekint a jövőbe. Szeretettel várja a diákjai közé az új jelentkezőket is, akik esélyt kapnak a kibontakozásra, tehetségük megcsillogtatására.