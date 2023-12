Piszár Tünde stíluskommunikátorral mai podcastunkban arról is beszélünk, hogyan hatnak a lelkiállapotunkra a színek, és hogyan befolyásolják megjelenésünket. Azt is megtudhatjuk, hogy a férfiak mi alapján választanak ruhadarabot.

Beszéltünk arról is, hogy este hat óra után hivatalos eseményen – kizárólag – milyen színű alkalmi cipőt illik viselni. Kiderül az is, hogy ha belépünk egy helyre, akkor férfi és nő találkozásánál ki nyújtja először a kezét és ki mutatkozik be elsőként, végül néhány karácsonyi viseleti tippet is kértünk a szakembertől.