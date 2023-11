Mint beszámoltunk róla, november 2-a óta vehetik át a nyíregyházi polgármesteri hivatalban a város lakosai azokat az ingyenes LED-izzókat, amikre az önkormányzat jóvoltából regisztráltak. Péntek délelőtt is folyamatosan érkeztek a lámpákért a polgárok, akik nevük ABC-s felosztása szerint négy helyen állhattak be a sorba. Gördülékenyen megy az izzók kiosztása , ha kell is várakozni, csupán néhány percet jelent, s aztán az átvételi elismervény aláírása után mindenki boldogan viheti haza a LED-izzókat annak tudatában, hogy egyrészt a lámpákkal is farag a villanyszámláján, másrészt hozzájárul a környezet védelméhez.