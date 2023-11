Hazánk gazdag gyógyfürdőkben, sokan keresnek pihenést szabadidejükben ezekben a létesítményekben. A nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdőt is sok hazai és külföldi vendég keresi fel. A gyógyfürdő a megszokott rend szerint folyamatosan igénybe vehető wellness részleggel várja a vendégeket, üzemelnek a gyógyvizes és a hideg vizű medencék is. Decemberben is várják a pihenni, fürdőzni vágyókat. A fürdő december 24-én és 25-én zárva tart. Szilveszter napján rövidített nyitva tartással várják a vendégeket, a fürdő 14:00 óráig lesz nyitva, 2024. január elsején 14:00 órakor nyitják a kapukat. A fürdő gyógyászati részlege december 22-ig várja a gyógyulni vágyókat, akiket ezen időpontig az orvosaik is várják minden hétfőn délután és péntek délelőtt a megszokott időpontokban. A Sárkány Apartman és Kemping is várja a hazai és külföldi vendégeket. A kempingben megszálló vendégeket 88 főt befogadó fűtött apartmanjaikban tudják elszállásolni. A szállás árában fürdőhasználat is benne van, így lehet teljes a kikapcsolódás.