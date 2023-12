A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa elmondta, november első napjaiban nem egy helyen még 20 Celsius fok közeli napi csúcsértékeket mérhettünk, és akadálytalanul mehettek a kiskerti és a szabadföldi munkák.

Az időszakot jellemző erős hőmérsékleti kontraszt abszolút szélső értékei 20 fok és mínusz 10 fok körül szóródtak, a havi 5,5-6 Celsius fokos középhőmérséklet a nagyfokú változékonyságot elfedve összességében szinte elhanyagolható pozitív anomáliát mutatott az 1991-2020-as periódusban mért sokéves átlaghoz viszonyítva. Az évszakra jellemző tartományban szinte csak napokig tartózkodott a ténylegesen mért hőmérséklet, előtte jóval melegebb, azt követően pedig hidegebb időben volt részünk, akár 4-6 fokos átlageltérésekkel. Károkozó mértékű fagytól egészen a harmadik dekád kezdetéig nem kellett tartanunk, azt követően rendszeressé váltak az erősebb, mínusz 3-mínusz 8 fokos fagyok.

Az alacsony légnyomású dominancia már önmagában garancia volt az erős csapadékhajlamra, melyet támogatott a hideg és az igen enyhe, páradús légtömegek egyidejű közelsége. Térségünk tartósan a két levegőfajta keveredési zónájába került, gyakran hullott nagyobb mennyiségű eső, a hónap végén pedig hó, havas eső is. Mintegy 70-80 mm-rel hullott több a sokéves átlagnál, azaz nagy területen két- vagy akár háromhavi mennyiség gyűlt össze a harminc nap alatt.

November legutolsó napjaiban sokfelé váltott szilárdra a csapadék halmazállapota, elsősorban északon, északnyugaton volt kiadós havazás. A hóréteg vastagsága átmenetileg elérte a 10-15 centimétertt, néhol meg is haladta azt. A csapadékos időjárás december elejére is átnyúlt, továbbra is csak átmeneti csapadékszünetek akadtak.