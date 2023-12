– Az alapszíneket: a kéket és a pirosat használtuk, hiszen ezek erőteljesek, és nagyon jól mutatnak, de természetesen a formavilágot is megjelenítjük a medálokon, karkötőkön, fülbevalókon, ahogy a kisebb, jól hordható ékszereken is. A beregi keresztszemes, illetve egy másik, az Empire nevű kollekciónkat nemrégiben a Vajdahunyad várában mutattuk be, és mindkettőnek nagy sikere volt – mesélte Papp Erzsébet, aki arról is beszélt, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a népművészeti motívumokra épülő ékszereik tervezésekor. Mint mondta, mivel a tradíciókat ékszerként viselni manapság nem trendi, úgy kell ezeket megalkotniuk, hogy a fiatal hölgyek szívesen viseljék ezeket.

Megjelenik bennük a kultúránk

– Nemcsak a hölgyek szíve dobban meg e gyönyörű ékszerek láttán, hanem mindenkié, aki számára fontosak az értékek, a hagyományok. Ezek a motívumok erősítik a kötődést a szülőföldünkhöz, s megjelenik bennük a kultúránk – így fogalmazott dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Vásárosnamény polgármestere, Filep Sándor azt mondta, hogy neki, aki ezer szállal kötődik a Bereghez, különös és megható érzés e hímzés motívumait nyakláncokon, karkötőkön viszontlátni. – Tavaly hungarikum lett a beregi keresztszemes, nem volt tehát hiábavaló a sok munka, az pedig egy újabb lépés, hogy immár ékszereket is díszítenek e motívumok – emelte ki és ő is megköszönte a Beregi Múzeum dolgozóinak azt a sok segítséget, amit a kollekció elkészítéséhez nyújtottak.

