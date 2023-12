A pezsgőkészítésnek hagyománya van hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) piaci körképe szerint az itthon készülő évi mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő jelentős része a magyarok poharába kerül.

A pezsgő a világ minden táján az ünnepekhez, születésnapokhoz, esküvőkhöz, családi eseményekhez kapcsolódik, de helyet kap aperitifként vagy koktélok részeként, ami ma már egész évben stabil keresletet jelent a habzó italkülönlegesség iránt. Az év végén, különösen december utolsó két hetében ugyanakkor jelentősen megugrik a kereslet, az év végi fogyasztás pedig sok esetben a magasabb hozzáadott értékű termékek irányába tolódik el.

A NAK piaci körképe szerint hazánkban mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül évente, aminek jellemzően 75-80 százaléka a magyar piacon kel el, exportra mintegy 35 ezer hektolitert szállítanak éves szinten a gyártók. Bár a koronavírus-járvány korábban a pezsgőkivitelben is éreztette hatását, 2022-ben már jelentősen javultak az exportlehetőségek. A legfontosabb célországaink Kanada, Észtország, Románia, Svédország és Lettország. A Magyarországra irányuló import inkább a választékbővítést szolgálja. Elsősorban magasabb hozzáadott értéket képviselő, olasz és német pezsgők érkeznek a hazai áruházak és italkereskedések polcaira.

Forrás: NAK

A pezsgőpiac – a borral ellentétben – az elmúlt években is folyamatos növekedést mutatott. Az elmúlt húsz évben 87 százalékkal nőtt a világ pezsgőtermelése, és az utóbbi években szignifikánsan nőtt a piaci részesedése a teljes bortermelést figyelembe véve. A legtöbb pezsgőt Európában állítják elő, éves szinten mintegy 16 millió hektoliter készül a kontinensen, az élen Olaszországgal, mellette Franciaország, Spanyolország és Németország szintén pezsgőnagyhatalomnak számít.

Az előírások szerint pezsgőnek nevezhető minden olyan termék, amely friss szőlőből, szőlőmustból, vagy borból készül első vagy második alkoholos erjesztéssel és kizárólag az erjedésből származó szén-dioxidot tartalmaz, zárt tárolóedényben tárolva 20 fokon legalább 3 bar túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt, és összes alkoholtartalma legalább 8,5 tf%. A fogyasztók által szintén közkedvelt habzóbor ezzel szemben szén-dioxid hozzáadásával készül, földrajzi jelzés nélküli borból.

Mivel egyre több fogyasztó fedezi fel a különböző borstílusokat és keresi a könnyedebb, gyümölcsösebb borokat, így az elmúlt években folyamatosan nőtt a rozé pezsgők népszerűsége is, ez a tendencia pedig a következő években is folytatódhat. Sokan keresik az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is, amelyekből egyre szélesebb kínálattal találkozhatnak a magyar vásárlók is.