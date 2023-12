A Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2.Területvédelmi Ezredénekdecember elsejével új ezredparancsnoka van. Vantal Zsolt ezredes, korábbi parancsnok Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kinevezésének értelmében a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokságán lát el feladatokat a jövőben, az ő helyét veszi át Orosz Antal alezredes. Az ünnepélyes állománygyűlésen részt vett Drót László, a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők parancsnokságának parancsnoka is.

Az egyik legnemesebb jelenlegi feladat a Magyar Honvédség katonai ereje tartalékos szegmensének a kiépítése. Olyan területvédelmet szeretnének létrehozni, amely biztosítja azt a helyi-katonai ellenálló képességet, amelyre Magyarországnak szüksége van – hangzott el Nyíregyházán, a Damjanich laktanyában.

– Jelentem, az ezred vezetését átvettem, mátészalkaiként büszkeség vezetnem ezt az ezredet. Szeretném megköszönni Vantal Zsolt ezredes úr eddigi munkáját. Nagyon sok potenciált látok a területvédelmi ezredben. Sok tapasztalt és értékes kolléga dolgozik itt, jó kapcsolatot alakítottak ki a központtal. 2024-től, azaz a jövő év elejétől új feladatok várnak ránk, be kell építenünk a toborzást és a hadkiegészítést a területvédelmi rendszerbe, ehhez rendelkezésre áll az az erős bázis, amit az elődök kiépítettek. Köszönjük a vármegyei szervezetek támogatását, nekik köszönhetően tovább szeretnénk erősíteni az ezredet. Keveseknek adatik meg az, hogy ezredparancsnok lehessen, köszönöm a bizalmat, mindent meg fogok tenni azért, hogy ezt megháláljam. Azt nem is kell mondanom, hogy Vantal Zsolt nagyon magasra tette a lécet. Ezeknek a szellemében fogom vezetni az Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2.Területvédelmi Ezredét –mondta Orosz Antal.

A pénteki ünnepségen jelen volt Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Farkas József dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Román István, a vármegyei kormányhivatal vezetője is, aki a vármegyei területvédelmi bizottság vezetőjeként szólt az ezredhez. A főispán megköszönte Vantal Zsolt munkáját, majd teljes támogatásáról biztosította Orosz Antalt, a Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2.Területvédelmi Ezred új parancsnokát.

–A kormányhivatal minden támogatást megad ahhoz, hogy a térségben újabb katonai szervezeteket jöjjenek létre – fogalmazott Román István, aki beszéde végén egy máriapócsi rendházi nővér szavait idézte. „Higgyék él, egyedül a szolgálat az, ami megmarad utánunk”.

Borítókép: Vantal Zsoltot (balra) Orosz Antal váltja a parancsnoki tisztségben | Fotó: Gazdag Mihály