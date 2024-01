1951. március24 -én született Kisvárdán. Már gyerekkorától érdekelte a vasút, közel is laktak hozzá. Szegeden, a Vasútforgalmi Technikumban érettségizett, majd szerzett diplomát a Műszaki Főiskolán. Záhony térségében végigjárta a szakmai ranglétrát. Volt kocsifelíró, külsős forgalmi szolgálattevő, rendelkező, állomásirányító, állomásfőnök-helyettes. A rendkívül fontos Záhonyi Üzemigazgatóságon igazgató helyettes, majd igazgató. A záhonyi vasúti térséget és technológiát nagyon jól ismerte, és naponta járta a területet. Személyes kapcsolata, volt a vasutasok ezreivel, ez is hozzájárult rendkívüli népszerűségéhez.

1990-től hat évig volt vezérigazgató helyettes, majd megbízott vezérigazgató. 1977 januártól haláláig vezérigazgató. A MÁV akkor a legnagyobb foglalkoztató volt az országban. A megújulás szükségessége már évek óta téma volt, de a pénzhiány nehéz helyzetet eredményezett. Az árufuvarozás és a személyszállítás szétválasztása időszerűvé vált.

Sipos István a sztrájktárgyalások idején is a vasút érdekeit képviselte. Három, egymással is harcoló szakszervezettel kellett tárgyalnia. Már közeledett egy közös megállapodás.1999 szilveszterén volt otthon utoljára. A munkahelyén a Vezérigazgatóság épületében töltötte azokat a rendkívül feszült napokat. A politikai vezetés is türelmetlenül faggatta, na mikor lesz megállapodás? Nem lett! Sipos István vezérigazgató január 6-án álmában, mint később kiderült, szívinfarktus következtében hunyt el.

48 évesen bekövetkezett halála rendkívüli szakmai, emberi veszteség a mai napig a vasutas társadalomnak.

- Seress István -