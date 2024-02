Az influenza vírus elleni oltóanyag felvételére buzdít továbbra is dr. Szabó Tünde, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője, vármegyei tisztifőorvos, hiszen a vírus március közepéig, akár a végéig is tombolhat. A beszélgetés során számos jótanács hangzik el, például arról, hogyan tudjuk megkülönböztetni az influenzát a koronavírus fertőzéstől, vagy éppen mit tegyünk abban az esetben, ha megfertőződünk. A szomszédunkban tomboló szamárköhögés járvánnyal kapcsolatban is megszólal a szakértő.