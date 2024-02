Folyamatosan lehet jelentkezni a Tündérszépek idei versenyére – szakértőnk segítségével most azoknak a lányoknak szeretnénk segíteni, akik korábban nem vettek részt fotózáson, s bizonytalanok abban, mit vegyenek fel a portfólió elkészítéséhez.

Piszár Tünde stíluskommunikátor, személyi stylist szerint a megfelelő smink és a jó világítás elengedhetetlen ahhoz, hogy kiváló fotók készüljenek, de természetesen az sem mindegy, hogy a lányok mit viselnek. – Olyan ruhákat ajánlok, amelyek nem mossák el a test körvonalait, és nem közönségesek. Egy csinos farmer blúzzal párosítva vagy egy egybeszabott ruha, amely megmutatja az alakunkat, előnyös választás, akárcsak a magas sarkú cipő.

Az előnyös pózok

Tünde szerint a portfólió elkészítésekor előny, ha természetes beállítást kér a fotós, és az a jó, ha a képek változatosak, vannak köztük portrék és teljes alakosak egyaránt. – A lezser póz a legelőnyösebb, egy székben vagy fotelben, egyenes háttal ülve úgy, hogy az egyik kart a bútor karfájára tesszük. A lábakat érdemes kicsit eldönteni, a combokat összezárva, a bokákat keresztbe tenni – javasolta a stylist, és hozzátette: figyelni kell arra, hogy ne legyen túl rövid a szoknya vagy a ruha, mert ülőhelyzetben ez kellemetlen lehet.

Színek, minták, szabások

Tünde úgy véli, az öltözéknek tükröznie kell a személyiségünket, de nagyon kell figyelni a színekre, a formákra, a szabásra is. – A túl bő ruhák előnytelenek a képeken, mert szélesítenek, ha valaki nagyon vékony, akkor a túlzottan testhez álló darabok mutatnak rajta előnytelenül, de az árnyalatok és minták terén is van, amit jobb elkerülni. A fotózáson érdemes mellőzni a feketét, mert komorrá tesz, a fehér pedig túl világos, és kövéríthet. A csíkos, pöttyös vagy sokmintás ruhák zavaróak a szemnek, és szintén szélesítenek, tömörítenek – figyelmeztetett a stíluskommunikátor, és elárulta, jobb világos színekben gondolkodni. A rózsaszín és a kék árnyalatait, a pasztelleket nyugodtan választhatják a lányok, a zöld esetében viszont az erősebb tónusok sem mutatnak rosszul.

– Aki szereti a pirosat, annak tudnia kell, hogy ezzel a színnel és az erősebb sárgával óvatosan kell bánni, a fényképhez inkább maradjon a zöldes, türkizes árnyalat vagy esetleg a sötétkék, ugyanis ezek bizalmat sugallnak, és pozitív energiával töltik fel a viselőjét – folytatta Tünde, és hozzátette: a barackszínek sem rosszak, különösen, ha valakihez a meleg színtónusok passzolnak.

– Aki mintás ruhát szeretne felvenni a fotózásra, figyeljen arra, hogy apró mintákat válasszon, de az egyszínű viselet is tökéletes választás – fogalmazott a stíluskommunikátor, és leszögezte: óvatosan kell kiválasztani az öltözékünket, mert ha nem ismerjük a hozzánk passzoló árnyalatokat, könnyen mellényúlhatunk. Ám ha tudjuk, mely színek állnak jól nekünk, magabiztosabbak lehetünk. Jelentkezni a www.tunderszepek.hu oldalán lehet.