– Egy új autó, új kocsi kérdéseket vet majd fel, amire tudni kell megfelelő választ adni. Ilyen esetekben mindig nagyon sok rokon és barát tűnhet fel a szerencsés mellett, határt kell szabni annak, hogy ki az, akinek adnak a nyereményből, például csak a legszűkebb családi kör tagjainak. S a családtagoktól is diszkréció, titoktartás kell, ha nem akarják bajba sodorni a jótevőjüket. Mert megtörténhet, hogy aki kér, de nem kap, agresszívvé, követelőzővé válik, és akár szélsőséges cselekedetre is elszánhatja magát a pénzszerzés érdekében. Ha a nyertes úgy dönt, hogy az ország másik végébe költözve kezd új életet, legyen óvatos, ne adja ki, miért költözött oda és mennyi pénze van. Az idegent mindig nagyobb figyelem veszi körül, a kíváncsiskodók mindent tudni akarnak, azt is, ami nem tartozik rájuk.