A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa szerint a növényállományaink és a természetes vegetáció előrehaladását némiképp hátráltatta az elmúlt hét elején következett néhány hűvösebb nap.

A szakember hozzátette, bár ekkor éjszakánként fagyott, s többfelé fordult elő mínusz 1 – mínusz 6 fokos hideg a hajnali órákban, igazi téli időről nem beszélhettünk, hiszen mindvégig a sokéves átlag felett mozgott a hőmérséklet. Az idő előrehaladtával egyre tavasziasabb értékeket olvashattunk le a hőmérőkről: eleinte 8-13 Celsius fok közötti maximumok voltak jellemzők a vármegye területén, a hét végére viszont már sokfelé elértük a 15-16 fokot. A hajnali fagyok gyorsan enyhültek, a hét közepére mindenütt el is tűntek, majd hozzávetőleg 4-9 fok közé állt be a napi minimum. A napi középhőmérséklet a kezdeti 3-4 Celsius fokról rendkívül gyorsan emelkedett 10-11 fok közé, mely térségünkben már egy szokványos április eleji nap átlaghőmérsékletének felelt volna meg, szemben az 1991-2020-as időszak átlaga alapján ilyenkor várható 2-4 fokkal. A talaj felszíni rétegének és a magágynak a hőmérséklete az időszak végére szintén megközelítette a 10 fokot napi középértéken. Az anomália mértékét jól jelzi, hogy a 10-12 Celsius fokos talajhőmérsékleti tartomány megegyezik - egyebek mellett - a melegigényes kukorica bázishőmérsékletével, vethetőségének alsó küszöbértékével. A természetes növényzet és számos kultúrnövényünk fenológiai, más szóval fejlődéstani állapota több héttel előzi meg az ilyenkor szokásosat. A fás szárú kertészeti növények nedvkeringése több fajnál intenzív, a korai csonthéjasok rügypattanása lezajlott, s más fajoknál is számítani kell az átlagosnál jóval korábbi kihajtásra.

Az említett kultúrák egyelőre jó idei terméskilátásainak megőrzése, valamint a kártevők és kórokozók idő előtti túlzott felszaporodásának akadályozása szempontjából a kívánatos a hűvös, éjszakánként mérsékelten fagyos időjárás lenne, míg a szántóföldeken a száraz napok segítettek volna legtöbbet a belvíz alatt lévő állományokon. Ehhez képest az elmúlt hét rendkívül szokatlanul magas hőmérséklete mellé csapadék is érkezett, vármegyénk területén általában a sokéves átlagnak épp megfelelő mennyiségben. Mindösszesen 10 és 20 milliméter közötti csapadékmennyiség hullott az időszak során, ezen belül északon, északkeleten mértünk nagyobb, míg délen-délnyugaton kisebb összegeket. A talajok nedvességkészlete ennek megfelelően az északi tájakon bőségesebb, arrafelé még a felső, művelt rétegben is a szabadföldi vízkapacitás közelében alakul a telítettség mértéke. A középső és déli területeken a hasznosítható vízkészlet fele-kétharmada áll rendelkezésre ugyanebben a rétegben, de az 1 méter mélységű szelvény teljes telítettségéhez sem hiányzik több 20 milliméternél. A folytatásban a hónapforduló utánig is kitarthat a megszokottnál több fokkal melegebb idő, tovább nőhet tehát a vegetáció naptárhoz viszonyított időelőnye. Egyelőre sem jelentős lehűlés, sem újabb, nagy mennyiségű csapadék nem látszik a friss számítások alapján, félő azonban, hogy március és április közismerten változékony időjárása épp az utánra tartogathat egy-egy kritikusan hideg időszakot, amikor mezőgazdasági kultúráink fagyérzékenysége ugrásszerűen megnő - zárta tájékoztatását dr. Rácz Csaba.