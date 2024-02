Sikeresen lezárult az a közbeszerzési eljárás, amit a megyeszékhely önkormányzata tavaly októberben indított el a Nyíregyházi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésének I. ütemére vonatkozóan: hétfő délelőtt a városházán aláírták a kivitelezési szerződéseket a győztes cégek képviselőivel, délután pedig már át is adták a munkaterületet.

Összetett a feladat

– Nagyon komplex ez a feladat, a folyamatokat pedig össze kell hangolni a területen lévő cégek kivitelezési munkálataival is – mondta az aláírást megelőzően dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere emlékeztetett: a kormány az elmúlt években több ütemben, összesen 192 milliárd forint támogatást nyújtott az ipari park fejlesztéséhez, ebből 152 milliárd forint közvetlenül az önkormányzathoz érkezett.

– A 3. és a 4. ütemet előkészítő tervezői konzorciummal néhány hete írtuk alá a szerződést, és nagyon vártuk, hogy az I. ütemhez kapcsolódó földmunkák végre elinduljanak, az pedig külön öröm, hogy a kivitelezők között két nyíregyházi cég is van – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.

Tudatos munka

– Ez egy fontos mérföldkő – fogalmazott dr. Podlovics Roland alpolgármester, aki arról beszélt, hogy az ipari park fejlesztése egy évek óta tartó folyamat, ami mögött tudatos munka, és pontos előkészítés áll.

– A most induló kivitelezés egyrészt földmunkákat, másrészt út- és közműépítéshez kapcsolódó feladatokat takar 9, illetve 22 milliárd forint értékben – ezeket a Nyír-Wetland Kft., illetve a Mészáros és Mészáros Zrt. és a KE-VÍZ 21. Zrt. konzorciuma valósítja meg. A fejlesztés eredményeként kétszer egysávosra bővül a Nagykállói út nyíregyházi szakasza, kiépítik az ipari park belső úthálózatát, s közvilágítással látják el, ezek mellett elkészülnek a belső víz- és közműhálózatok is, amelyek naponta 5 ezer köbméter víz-, illetve 2 ezer köbméter szennyvízigényt képesek kiszolgálni. Megépül 14 kilométer közút, 10 kilométer kerékpárút, 10,5 kilométer vízvezeték és 11,4 kilométer szennyvízvezeték. A közvilágítást 16,5 kilométeren építik ki, és 182 kamerát is kihelyeznek – a kivitelezőknek egy évük van arra, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeiket teljesítsék – részletezte a fejlesztés elemeit dr. Podlovics Roland.

– Az ipari parkban van még 350 hektárnyi szabad terület, ami egy év múlva olyan közműellátottsággal rendelkezik majd, mint amilyennel egyetlen más hazai ipari terület sem, ez pedig óriási előnyt jelent – jelentette ki.

A szerződést dr. Kovács Ferenc, dr. Podlovics Roland, Görbedi László, a Mészáros és Mészáros Zrt. vezérigazgatója, Bencze Gábor, a KE-VÍZ 21 Zrt. igazgatósági tagja és Murinkó Attila, a Nyír-Wetland Kft. ügyvezetője látták el kézjegyükkel.