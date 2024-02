A Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda és a Családok Átmeneti Otthona közös Erasmus+ szolidaritási projektje január végén zárult le. A projekt célja az volt, hogy az ott lakó gyerekeknek az iroda felpezsdítse, vidámabbá tegye a mindennapjait.

- Az egy év alatt színesebbnél színesebb programok valósultak meg, voltak Tokajban kirándulni, közös sportnap különböző sportágakban, sok-sok délutáni közös játéknap és lézerharcozásra is sor került. De nem feledték az idősebbeket sem, a szülőknek külön tartottak egy kompetencia napot és a projektet január végén egy korcsolyázással koronázták meg a Városi Jégpályán. A kezdeti félénkségek és nehézségek ellenére minden foglalkozás kitűnő hangulatban telt, így mindenki számára feledhetetlen órákat és értékeket teremtett ez a közös projekt. Bár a programsorozat lezárult, de a Diák-polgármesteri Iroda a jövőben is tovább fogja tartani a kapcsolatot az otthon lakóival, ugyanis sikerült más forrásból újabb támogatásra szert tenni. Mindenki nagyon várja már a folytatást, melyre februárban már sor is kerül majd - tájékoztatta portálunkat Kiss Fruzsina és Birta Luca a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda részéről.