Alkalmazkodva a modern üzleti és termelési kihívásokhoz, a nyíregyházi DSC 2000 Kft. több mint 300 millió forintos európai uniós támogatással festőműhellyel bővítette Tünde utcai telephelyét.

– Megépült egy új, 500 négyzetméteres üzem, és beszerezhettük a szükséges eszközöket, két híd- és egy bakdarut, valamint egy targoncát. Emellett napelemes rendszer biztosítja az energiaellátást és három munkatársunk nyelvi képzésen vehetett részt – ismertette a hétfői átadó rendezvényen Szi­lágyi Sándor ügyvezető. A társaság tulajdonosa hozzátette: a beruházásnak köszönhetően – megtartva a meglévő hetvenegyet – tíz új munkahelyet létesíthettek.

Fontosak az üzleti kapcsolatok

– A város gazdasági erejét nemcsak a multik, hanem a kis- és közepes vállalkozások is alakítják. Ezek többségét nyíregyháziak hozták létre és működtetik ma is. A városvezetés amellett, hogy méretüktől függetlenül segíti a helyi vállalkozásokat, szeretné, ha üzleti kapcsolatokat alakítanának ki az itt lévő és hozzánk érkező világcégekkel – mondta dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere szerint ezeknek a fejlesztéseknek társadalmi vetületük is van. Az önkormányzat öt éve célként fogalmazta meg, hogy minden nyíregyházi találjon munkát a városban.

Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke a projektzáró rendezvényen hangsúlyozta: az elmúlt időszak és a jelen gazdaságfejlesztési beruházásai megerősítik azokat az irányokat és intézkedéseket, melyek komoly stabilitást adnak Nyíregyházának a jövőben is.

– Példaértékűek ezek a fejlesztések, hiszen segítik a szabolcs-szatmár-beregi, azon belül nyíregyházi kis- és közepes vállalkozásokat is, és ezek adják a bázisát a hazai gazdaság erejének. Sokat beszélünk arról, hogy mennyire fontos egy térség népességmegtartó képessége, de a mai világban talán sokkal fontosabb a helyi népesség képességmegtartása és tudásának tovább bővítése.