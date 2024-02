Életének 83. évében elhunyt Hamvas László, megyénk közéleti személyisége, jeles nép-nemzeti politikusa, a Magyar Demokrata Fórum egykori megyei elnöke. Fejet hajtunk életműve és példája előtt.

Tanítás és kultúra

Büdszentmihályon (ma: Tiszavasvári) 1941. április 21-én született gazdálkodó, földművelő családba, ahol magába szívta a föld szeretetét. Tiszalökön érettségizett, majd a Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult, ahol magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.

Pályakezdőként 1966-ban a nagykállói Korányi Frigyes Gimnáziumban helyezkedett el. Szeretett tanítani, diákjai kedvelték, közülük sokan iskolai éveik után is kapcsolatot tartottak vele. Rendhagyó irodalom órái és a Vox Humana diákszínpad általa szervezett előadásai szélesebb körben is ismertté tették a nevét. Munkája elismeréseként 1977-ben megbízást kapott a Nagykállói Járási és Városi Művelődési Központ irányítására, amely vezetésével élénk kulturális centrummá alakult. Egyik legnagyobb eredménynek a Kállai Kettős Néptánc Egyesület felélesztését és sikeres működtetését tartotta; táncosaival bejárták Európa néptáncfesztiváljait Athéntől Párizsig. A Nagykállóban rendezett néptáncfesztiválokon a hazai együttesek mellett számos külföldi néptánccsoport is részt vett, akik hazatérve öregbítették a magyar táncművészet jó hírét, ismertebbé tették egy, az országos központoktól távoli megye értékeit. 1984-ben megyei felkérésnek eleget téve vállalta el a Megyei Moziüzemi Vállalat vezetését.

Fejet hajtunk rendszerváltó politikusi munkássága előtt is, amelyet a Magyar Demokrata Fórum megyei szervezetének alapító tagjaként, megyei elnökeként, megyei közgyűlési alelnökként, városi önkormányzati képviselőként, és az MDF országos választmány tagjaként folytatott, és amelyet politikai ellenfelei is elismertek.

Politikai éleslátás

Mi, akik évekig dolgoztunk vele, politikai éleslátását, taktikai képességét, bölcsességét tartottuk nagyra, ahogyan a megye és a magyarság felemelését tudta tevékenységének központjába helyezni. Egyik alapítója volt az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Felemelkedéséért Egyesületnek, amely jelentős politikai műhely lett. Tagja volt a lakiteleki találkozó néven emlegetett értelmiségi körnek, ahol elindult a rendszerváltó elit szervezkedése.

Személyében a Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány alapító és kuratóriumi tagjára is emlékezünk, valamint arra, hogy – már nyugdíjasként – tudását, tapasztalatát megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása és menedzselése szolgálatába állította.

Élete végén megnyugvással viselte betegségét, testi erejének drasztikus hanyatlását, miközben szellemi frissessége mindvégig megmaradt.

Önzetlen segítőkészségére sokan gondolunk hálával. Kedélyes társasági lénye hiányát barátként érezzük át.

Isten Veled Laci, nyugodj békében!

Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Felemelkedéséért Egyesület