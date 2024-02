Mi most egy ilyen gonddal szembesültünk. Édesanyám 2024. január 16-án elhunyt. Az ő születési anyakönyvi kivonata alapján Krászny volt a leánykori neve. Ugyanez szerepelt a házassági anyakönyvi kivonatán is, és édesapám halotti anyakönyvi kivonatában és az összes okmányában.

A halotti anyakönyvi kivonatát január 26-án vettem át. Amikor kibontottam a borítékot, szembesültem vele, hogy a nevét átírták Krasznyra, és az édesapja nevét is ugyanarra. Ezzel együtt kaptam egy nevemre szóló levelet is, ami felháborított: az én adataimban is módosítottak. A születési anyakönyvi kivonatomat átírták, a meglévőt érvénytelenítették, és az összes személyi okmányom haladéktalan cseréjére szólítottak fel. Holott az ő édesapja (a nagyapám): Krászny volt a születési anyakönyvi kivonata alapján, és a halotti anyakönyvi kivonata alapján is. Próbáltam megoldani a problémát, s felkerestem az illetékes anyakönyvvezetőt telefonon és személyesen is. De nem tudtam célt érni, mert kiderült, szabadságon van és csak ő intézkedhet az ügyemben.

Végül február 2-án felhívott telefonon, s azt állította, hogy ő náluk az anyakönyvben Kraszny van írva, és ezáltal édesanyám is Kraszny lett halála után(!) Akkor tudnák Krásznyra módosítani (egy ékezet), ha én igazolnám hivatalos okmánnyal a szlovák származású dédnagyapám anyakönyvi bejegyzését (cirka 100-200 évre visszamenőleg). Az eddig kiállított anyakönyvi kivonatok mind hibásak az ő állítása alapján. Holott mindezeket korábban az itteni hivatal állította ki, hivatalos pecséttel és aláírással igazolva annak hitelességét. Most akkor hogy is van ez? Mindezt megerősítették abban a bizonyos hivatal által kiküldött dokumentumban, melyben többek között ez olvasható: „A fentiek szerint az Ön születési anyakönyvi bejegyzésében javításra került az édesanyja családi és utóneve, mely a közhiteles anyakönyvi nyilvántartás alapján helyesen: Kraszny. A rendelet szerint az anyakönyvi nyilvántartás az ellenkező bizonyításáig közhitelesen tanúsítja a bejegyzett adatokat, illetve azok változását. Tájékoztatom, hogy édesanyja születési anyakönyvi bejegyzése alapján az Ön adataiban is javításra került a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás is.” Akkor a Krászny családi névvel rendelkező testvérek, nagynénik, nagybácsik, a gyerekeik (az unokáikat is beleértve) minden dokumentumát meg kellene újítani? (Igaz, ők még egyetlen hivatalos értesítést sem kaptak.) Úgy gondolom, a sírhelyeik szentségét is megtörnénk ezzel. Szóval fogalmam sincs, ki, mikor és hol hibázott, de miért csak most derült ez ki?

