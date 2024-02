A Szállás úti telepen összesen 108 zárt, fedett, kifutórésszel ellátott, egyenként tíz négyzetméteres kennelben helyezik el az utcáról bevitt, feleslegessé vált vagy talált kutyákat. A gazdásítás hónapokig, sőt, akár évekig is elhúzódhat, ezért fontos, hogy a bekerült állatok élhető körülmények között, ha kell, orvosi kezelés mellett várhassák meg, míg új otthonra találnak.

– A nyíregyházi gyepmesteri telep rendkívül színvonalas, amit az állatvédők is megerősítenek – jelentette ki dr. Kovács Ferenc polgármester, s megjegyezte: ha az adományba kapott kutyaházak beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, azt tervezik, hogy jövő télre továbbiakat is beszereznek.

– A telep munkatársaitól tudom, hogy a bekerüléstől és az örökbeadástól függően 70–90 kutyáról gondoskodnak itt, és azt is elárulták, hogy csak februárban huszonhat négylábú költözhetett szerető családba. A telepen 2018-tól foglalkoznak ivartalanítással is, ez idő alatt 568 ilyen műtétet végeztek el. Az örökbefogadás és a felesleges szaporulat megakadályozása a legjobb módja az állatvédelemnek, így mindenkit erre biztatok – fogalmazott a vármegyeszékhely polgármestere.

Miután a külső kenneleket, s az azok egy részében elhelyezett kutyaházakat megnézték, Rónaszéki Péter állategészségügyi csoportvezető újságírói kérdésre elmondta: a nyíregyházi állategészségügyi telep 2015-ben költözött a Szállási útra, azelőtt Zomboribokorban helyezték el ideiglenesen, hatósági megfigyelésre az állatokat. Annak jóval kisebb volt a kapacitása, mindössze harminc, egy négyzetméteres ketrecből állt, míg az új helyen előbb 54, 2018-tól pedig kétszer ennyi férőhely áll a rendelkezésükre.

– A hét bármely munkanapján várjuk az örökbefogadókat, akik ügyfélfogadási időben megtekinthetik a gazdára váró kutyákat, s ha megtalálják az igazit, még aznap haza is vihetik. Rendszeresen tartunk előre meghirdetett, rendkívüli örökbefogadó napokat, amikor munkaidőn túl is lehetőség van a látogatásra. Fontos tudni, hogy a telepen lévő négylábúak oltottan, chipelve, parazitamentesen kerülnek ki tőlünk.

Nem bírtuk ki, hogy ne nézzünk be a kennelekbe, ahonnan izgatott csaholás, farokcsóva és boldog szimatolás volt a válasz. Valószínűleg mindannyian ugyanazt gondoltuk: egyetlen kutyának sem lenne szabad így élnie, és erről kizárólag az ember tehet.