Turi Sándor, a paszabi tanító. Évtizedeken át ismert, állandó volt ez a szókapcsolat szerte Szabolcs megyében, sőt volt idő, amikor országosan is. Turi Sándor (1891–1959) negyvennyolc évig volt a falu tanítója, mi több: mindenese, orvosa, ügyintézője, felvilágosítója, kulturális szervezője, lelki istápolója.

Most pedig már könyvcím is lett, a Gondolat Kiadó és unokája, az újságíróból és diplomatából szerzővé, pontosabban könyvszerkesztővé váló Turi Gábor jóvoltából. Ugyanis a könyv úgy szól Turi Sándorról, hogy a paszabi tanító által megfogalmazott gondolatokat: írásait, előadásait, emlékezéseit idézve foglal keretbe egy életművet. Egyszerre volt könnyű és nehéz a feladat, mert a könyv főszereplője rendkívül jó megfigyelő is volt, aki nemcsak megjegyezte mindazt, amit látott, hallott, tapasztalt, hanem meg is örökítette, kiemelve, újraértelmezve, magyarázva a legfontosabb gondolatokat, megállapításokat. És emiatt volt nehéz is a feladat, mert hatalmas mennyiségű alapanyagból kellett kiszűrni a mai olvasó számára is hasznos, érdekes ismereteket. Mert Turi Sándort a tanítói munkán kívül is szinte minden érdekelte. Megörökítette az akkori történéseket, az emberek életmódját, szokásait, meséit, dalait, amelyeket előadásokban mutatott be. Összegyűjtötte a régi korok használati eszközeit, ezekből kiállításokat szervezett, a legértékesebb darabokkal pedig a megyei múzeum gyűjteményét gazdagította. Korának írói, történészei, néprajzkutatói nem véletlenül adták egymásnak a kilincset Paszabon, országos ismertséget adva egy kistelepülésnek. A könyv sok korabeli fényképpel 320 oldalon egy példaértékű életutat – történelmet – idéz hitelesen.

Marik Sándor

Információ

Az érdeklődők március elején három könyvbemutatón ismerkedhetnek meg a kötettel: Paszabon 6-án, Nagykállóban, Turi Sándor szülőhelyén 7-én, Nyíregyházán, a vármegyei könyvtárban pedig 8-án.