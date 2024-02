A modernizálást nem kerülhette el a horgásztársadalom sem, megszülettek a horgászkártyák. Csakhogy az első horgászkártyák lejártak, és 2024 elején mindenkinek meg kell újítani, ha horgászni szeretne. A horgászkártya, mint a korábbi horgászigazolvány helyett bevezetett horgászokmány 2024-től már állami horgászokmány, ezért is kiemelten fontos az adatok megújítása, ellenőrzése. A 2018-as és 2019-es években kiváltott horgászkártyák érvényességi ideje 2024. január 31-én lejárt. Ez hazánkban közel 460 ezer horgászt érint. Ha továbbra is horgászni szeretnének, meg kell újíttatniuk a horgászkártyájukat, s utána a következő 5 évben is kiválthatják a horgászathoz szükséges okmányokat (állami horgászjegy, fogási napló, területi jegy). A horgászkártya megújítása két módon történhet. Közvetlenül a horgász által (online megoldás) vagy segítséggel bármely állami horgászjegyet forgalmazó értékesítési ponton (offline megoldás). Fontos tudnivaló még, hogy a 2023. évi állami jegy és fogási napló érvényességi ideje 2024. január 31., a leadás határideje pedig 2024. február 28. km