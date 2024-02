Az adótudatosság megalapozása nagyon fontos. Én pedagógusként egy kicsit hiányosságnak tartom, hogy a középiskolások a szaktárgyi órákon nem igazán kapnak releváns információt az adótudatosságról, az adózásról, valamint a különféle vállalkozói alapismeretekről. Ezért is örülünk a Nemzeti- Adó- és Vámhivatal programjának – mondta portálunknak csütörtökön Sallai Judit, a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára, akinek köszönhetően elindult a hivatal és az iskola közös együttműködése.

Piszár Tünde az adóhatóság részéről koordinálta a csütörtöki rendezvényt. Mint azt a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának kommunikációs referensétől megtudtuk: a tájékoztató rendezvénysorozat célja a középiskolás korú fiatalok adótudatosságának fejlesztése.

– Kollégáim mindezt interaktív módon teszik. A diákok meghallgatják, megtudhatják, okostáblán megnézhetik, milyen egy vámellenőrzés, s hogy például a vámosok hogyan tudják kiszúrni azt, hogy egy Nike melegítőfelső valóban eredeti-e. Az eddigi tapasztalataink szerint a diákok nyitottak erre a témára, így az érdeklődő iskolaigazgatókat, tankerületi vezetőket arra biztatjuk, csatlakozzanak a tájékoztató programsorozathoz – fogalmazott Piszár Tünde, aki a [email protected] e-mail címre várja az erre irányuló jelzéseket, megkereséseket.

Kell egy jó ötlet

A 12. C osztály tanulóinak dr. Dezső Ágnes Csilla főosztályvezető tartott arról tartott előadást, hogyan kell belevágni egy vállalkozás megalapításába. A szakember megkérdezte, mi különböztet meg egy alkalmazottat egy vállalkozás vezetőjétől. A válaszok közt elhangzott többek között a kockázatvállalási képesség is. Ez önismeretei szempontból is lényeges, mert valaki jobban érzi magát a komfortzónában, míg másokat a stresszfaktor éltet. Ezzel kapcsolatban egy kérdőívet is kitöltöttek a diákok. Ebben (többek közt) arra kérdeztek rá, ki mennyire tud egy váratlan helyzet reagálni, mennyire vállal kockázatot, vagy hogy oda mer-e menni egy idegenhez beszélgetni. A kérdésekre adott válaszokból kiderült, ki az, aki alkalmas egy vállalkozás vezetésére, és kik termettek inkább a beosztotti státuszra. – Nem az a sikeres vállalkozás alapja, hogy van egy ügyvéded egy könyvelőd. Kell egy jó ötlet is. És honnan tudhatom, hogy az ötletem jó? Ebben segít a SWOT-analízis, majd pedig a megvalósítási terv – fogalmazott dr. Dezső Ágnes Csilla főosztályvezető.