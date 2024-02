A Csoda a Világ Egyesület 2018-ban kezdte tevékenységét Érpatakon. Örömmel tapasztaltuk, hogy az ötéves működésünk nem hiábavaló, a programjainkon és rendezvényeinken egyre növekszik a résztvevők száma. Célunk egy olyan „bázis” kialakítása, ahol minden korosztály megtalálja a számára megfelelő programot.

Öt turnusban tábor

A 2023-as programsorozatunkat kézműves-foglalkozással kezdtük áprilisban, ahol az édesanyáknak, nagymamáknak készítettek a résztvevők ajándékot anyák napjára. Májusban gyereknap alkalmából a Kisréten örvendeztettük meg a gyermekeket ugrálóvárral, óriáscsúszdával, arcfestéssel, vattacukorral. palacsintával, íjászkodással, Pancsi bohóc műsorával és tombolasorsolással. Júniusban kertmozit szerveztünk. Július és augusztus hónapban – öt turnusban – rendeztünk Erzsébet-tábort, melyből kettőt Érpatak önkormányzata valósított meg. Emellett egy turnus foci táborunk is volt. A táborokban részt vevő gyerekek között nemcsak érpatakiak voltak, hanem a környező településről is érkeztek „nyaralók”.

A nyári napközis táborokban minden alkalommal érdekes és különleges programokkal találkozhatnak a résztvevők, mely után sok-sok élménnyel, emlékkel és új ismerettel gazdagon tértek haza. Az őszi időszakban halloweenre készülve tököt faragtunk, sült tökkel, sütőtökkrémlevessel és sült gesztenyével vendégeltük meg a résztvevőket. A tavalyi évet adventi koszorú és asztali dísz készítésével, valamint egy hangulatosan berendezett műteremben családi karácsonyi fotózással zártuk. A rendszeres programokon kívül évente több alkalommal adományt is osztunk a rászorulóknak (ruhanemű, háztartási cikkek, játékok).

Nyáron gyerekfelügyelet

A 2024-es évre is számtalan programtervünk és elképzelésünk van. Néhány jelentősebb a sok közül: tojáskeresést tervezünk húsvétkor, áprilisban anyák napjára készülünk kézműves-foglalkozás keretében, melyet anyák napi fotózással egészítünk ki. Májusban gyereknapi programok, júniusban adományosztás, és – igény esetén – a tanítási szünet kezdetétől gyerekfelügyeletet tervezünk. Júliusban és augusztusban nyári napközis táborok lesznek. S mindezeken kívül, augusztusban, amikor az óvodában szünet lesz, gyerekfelügyeletet vállalunk, hogy a szülök munkahelyükön helyt tudjanak állni. Az őszi-téli időszakban tematikus kézműves-foglalkozásokat tervezünk. Tavasszal szeretnénk egy baba-mama klubot létrehozni, ahová a még várandós kismamákat és kisgyermekes édesanyákat, édesapákat várunk. A programjaink, rendezvényeink, táboraink ingyenesen és térítésmentes elérhetőek.

Toldikné Barabás Zsuzsanna