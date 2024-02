Európa legnagyobb bio szakvásárának adott otthont a napokban Nürnberg. A német városban rendezett eseményen szigorú kritérium, hogy a kiállított termékeknek kizárólag ökológiai gazdálkodásból, ökológiai állattenyésztésből kell származniuk. A Biofach kiállítás évről évre több, mint 35 ezer szakmai látogatót vonz, és száznál is több konferenciát tartanak az esemény alatt.

Társkiállítók is

A bioszektorban résztvevő magyar cégek számára is óriási lehetőség a részvétel. Az Agrármarketing Centrum rendszeres szereplője a kiállításnak, ezúttal egy 116 négyzetméteres standon 12 vállalkozás kínálta termékeit és szolgáltatásait a szakmai látogatóknak. A magyar standon többek között bio zöldségeket és gyümölcsöket, ivóleveket, szárított fűszereket, bio gluténmentes termékeket, hidegen sajtolt olajokat ajánlottak a potenciális beszerzők figyelmébe. Ugyanakkor most először olyan különlegességek is megtalálhatóak voltak az élelmiszerek mellett, mint a biotakarmánykeverékek, vagy az organikus állatgyógyászati készítmények. Utóbbi kategóriába tartozó, természetes állatgyógyászatot támogató termékeit kínálta nagy sikerrel a magyar standon a Garuda cég is, amelyik szoros kapcsolatot ápol a Keleti Kapu Öktermesztők Egyesületével, a múlt év őszi OMÉK-on például társkiállítóként vettek részt.

Közös erőfeszítések

A sikeres nürnbergi szereplést kommentáló nyíregyházi egyesület elnöke, dr. Ratkos József szerint a Garudával közös erőfeszítéseik nem csak a megtermelt hús, tej és tojás minőségének javítása miatt fontosak, de szerepet játszanak a rezisztens mikrobák felbukkanásának megakadályozásában is.