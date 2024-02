Gondolat, eszme, erkölcsi magatartás, tettek sorozata jellemzi azon ápolók munkáját, akiknek tiszteletére felcsendült a Halleluja híres dallama péntek délután a vármegyeháza Bessenyei termében, ahol huszonöt szakápolót díjaztak az ápolók napja alkalmából.

Minden magyar kórházi alkalmazott számára ünnepnap Kossuth Zsuzsanna születésnapja, február 19-e, ami 2014 óta a magyar ápolók napja, s amikor korunk Kossuth Zsuzsannáit köszöntjük.

Erőpróba a munkájuk

– Amikor örökségről beszélünk, általában arra gondolunk, ami atyáinktól hagyatékként ránk maradt – idézte Wass Albert szavait dr. Bajnayné Kiss Katalin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórházának telephelyi ápolási igazgató-helyettese, aki ezzel jellemezte hazánk főápolónőjének munkáját. Mint mondta, Kossuth Zsuzsanna olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely a ma és a jövő ápolói számára egyaránt példaértékű. Büszkék lehetünk rá, hogy olyan hősnőnk van, aki tetteivel bizonyította a betegápolásba vetett hitét, szakmai alázatát és a haza iránti hűségét – fogalmazott dr. Bajnayné Kiss Katalin, aki szerint a mai kor lányai, asszonyai, akik a betegágyak mellett hivatásként végzik munkájukat, ugyan más korban és más körülmények között, de ugyanúgy harcolnak, küzdenek a betegekért és a színvonalas ellátásért. – Tudásuk mögött sok éves tanulás, gyakorlat és tapasztalat áll. Ez teszi őket nélkülözhetetlenné a gyógyításban. Az alázat, az emberi méltóság megőrzése, a rászorulók feltétel nélküli elfogadása minden körülmény között alapvető – folytatta az igazgató-helyettes.

Az ápolói munka fizikai és szellemi erőpróba, amit a szakmában dolgozók mindennap vállalnak. Ez a hivatás nagy utat tett meg napjainkig, de a cél nem változott: a beteg emberek gyógyítása, ápolása.

Az egészségügy végvárai

Dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere elmondta: az egészségügy társadalmi, közügyi kérdés, ezért fontos, hogy a város segítse a kórházak tevékenységét. – Azt remélem, hogy az ápolók érzik a választott politikusoktól és a társadalomtól is azt az elismerést, amit megérdemelnek – tette hozzá a polgármester.

– Az egészségügyi folyamatok, ellátások elképzelhetetlenek az ápolók munkája nélkül – ezt már Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke mondta, aki az egészségügy végvárainak, védőbástyáinak nevezte a kórházakat, s az ott dolgozókat. Azt mondta, mivel az ápolók találkoznak először a betegekkel, ők vannak a frontvonalban, ezért is nagyon lényeges a munkájuk és az áldozatvállalásuk.

– Mindig kellenek olyan személyiségek, akikről a mai nap is szól: akik utat mutatnak, kicsit előrébb gondolkodnak és emblematikus tagjai az egészségügynek – mondta zárásként dr. Bajnayné Kiss Katalin, majd egy zenei műsort követően a díjazottak átvehették az elismeréseket.

A kitüntetett ápolók

Antal Csilla Ács Mária, Baráth Róbertné, Dobi Katalin, Ducsi Józsefné, Fogarassi Zsuzsanna, Gindele Tímea, Herdon Andrea, Horváth Elemérné, Horváth Istvánné, Horváth Istvánné, Martinho Angéla, Nagy Anita, Nagy László, Nemesné Havasi Enikő, Sárosiné Décsi Mária, Sárvári Lajosné, Sebők Henrietta, Sipos Renáta, Szabó Erika, Szabó Gyöngyi, Szabóné Kónya Tünde, Szegedi Andrásné, Szilágyi Anasztázia, Szilágyi Jenőné