– Földrajzilag, fizikailag is én vagyok az a polgármester, aki a legközelebb tartózkodok a Kelet-Magyarországhoz – jegyezte meg dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – Az elmúlt 14 évben pozitív változásokon ment keresztül a város és a napilap is, Mindig is azt vallottam, hogy ne féljünk megírni a jó híreket, ebből van bőven a településünkön, ami épül-szépül és fejlődik. Az újság erénye, hogy hitelesen foglalkozik a helyi ügyekkel. Mi most nagy munkában vagyunk, folyamatosan jelentjük be, hogy kik az új befektetők az ipari parkban. Erről is fontos tárgyilagosan beszámolni a Kelet-Magyarországban.