Dr. Kovács Ferenc emlékeztette a hallgatóságot: sajnos több olyan dátum is van egy évben, amely alkalmat ad a kommunisták rémtetteinek és az általuk elkövetett bűnök felidézésére. Nyíregyháza polgármestere hozzátette, a II. világháború végén a „felszabadító” szovjet hadsereg katonái megszállták hazánkat, köztük Nyíregyházát is. Átkeresztelték utcáinkat, tereinket, az ünnepeinken pedig általánossá vált a vörös zászló használata, a hétköznapokat pedig „ellepték” a vörös csillagok, sőt, Nyíregyházán már 1944-ben teret neveztek el Leninről.

– Városunkban több helyszínen is fejet hajthatunk a kommunista diktatúra áldozatai előtt. Emléktábla van a Sóstói utca 4. szám alatti, volt püspöki palota épületén, ahol az ÁVH vizsgálati osztályt rendezett be, a pincében pedig börtönöket alakított ki. Szintén emléktábla idézi a Krúdy Szálló falán, hogy az ávósok ott tartottak fogva mintegy háromezer jogtalanul és ártatlanul elítélt magyar politikai foglyot. Az Északi Temetőben márványba van vésve a málenkíj robotra hurcoltak neve, a megyeházával szemben lévő parkban az 1956-os zászlókő előtt hajthatunk fejet, de a kommunizmus borzalmaira emlékeztet, és az áldozatok és azok családjai előtt tiszteleg a mellettem lévő gúzsba kötött ember szobra is itt, az 1971-ben felépített, az MSZMP-nek otthont adó toronyház tövében, amelyen egykoron szintén a vörös csillag díszelgett. Nagy Lajos Imre szobrászművész alkotása előtt kimondhatjuk: soha többé diktatúrát, soha többé kommunizmust! – fogalmazott pénteki emlékező beszédében dr. Kovács Ferenc.