A folyók szerte a világon segítségért kiáltanak, fulladoznak az emberi felelőtlenség, a felgyülemlett óriási mennyiségű hulladék miatt. Sajnos nincs ez másként hazánkban sem, de több mint egy évtizede lelkes önkéntesek vették szárnyaik alá a Tiszát, és elképesztő helytállásukkal, számos folyótisztító akcióval több ezer tonna szemétől szabadították meg a folyót és árterét.

Az első felső-tiszai PET Kupa óta sok víz lefolyt a folyóinkon, a civil szervezet azóta egyesületté nőtte ki magát, és a folyótisztítás mellett a hulladék újrahasznosítását is a zászlajukra tűzték. Nemzetközi projekteket koordinálnak, hogy a folyószennyezés problémáját már a gyökerénél sikerüljön megoldani, és ne csupán szélmalomharc legyen az önkéntesek fáradhatatlan munkája.

Tudás a jövő generációjának

Egy évtized alatt bizony rengeteg tudás és tapasztalat halmozódik fel, s a PET Kupánál úgy döntöttek, mindezt továbbadják a felnövekvő generáció tagjainak. Egy korszerű oktatási anyagot állítottak össze, így megszületett a Tiszta Tisza Tankönyvsorozat, melyben a folyótisztítás mellett a hulladék újrahasznosításáról is olvashatnak a kisiskolások. Az oktatási anyagról Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója mesélt lapunknak.

– A PET Kupa amióta csak létezik, családi rendezvény. Ahogy telnek az évek, úgy növekszik a fiatalok száma. Ez pedig nem egy kényszer, hanem egy olyan nyári program a számukra, amire egész évben készülnek. Egy olyan kaland, amire úgy tűnik, nagy szüksége van a gyereknek. Amikor erre rádöbbentünk, azonnal dolgozni kezdtünk rajta, hogy mindezt kicsit rendszeresebbé tehessük. Az Öt ország egy folyó elnevezésű projektünkben dolgoztuk ki az anyagot, mindegyik tagországban pedagógusok és iskolák kapcsolódtak be, ráadásul a munkanyelv a magyar volt – ismertette a kezdeteket Molnár Attila Dávid, akitől azt is megtudtuk, a tananyagot később mind az öt ország nyelvére lefordították.

Bunkerben is dolgoztak

– Rendkívül összetett munka volt, melyet nehezített a Covid és az orosz–ukrán háború is, de büszkén mondhatom, hogy elkészültünk, az eredmény pedig négy tankönyv és egy harmincrészes oktatófilm-sorozat. Persze mindegyik ország oktatási rendszere, módszertana eltérő, de nem voltak olyan különbségek, amiket ne lehetett volna áthidalni. Nagy nehézség volt viszont a háború, ami olyan helyzetbe hozta a tanárokat, hogy kezdetben nem is tudtuk, hogyan oldjuk meg a problémákat. Voltak olyan foglalkozások, amiket bunkerekben vagy pincékben kellett megtartani, s ez a tanárok hangulatára is rányomta a bélyegét. Ettől eltekintve kiváló együttműködést építettünk ki, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. A program más néven ugyan, de folytatódik, a tananyagokat továbbfejlesztjük, és az újabb körben a tinédzsereket célozzuk meg – számot be a sikerhez vezető, néha rögös útról a társalapító, aki az oktatási anyag részleteibe is betekintést engedett.

– A tananyag a tisztatisza.eu oldalon érhető el teljesen ingyenesen angolul, továbbá szlovákul, szerbül, románul, ukránul és magyarul. A honlapon több lehetősége is van a pedagógusoknak: amennyiben a diákok nem szeretnek olvasni, érdemes az oktatóvideókat választani. Viszont ha több idő áll rendelkezésre, és van lehetőség kimenni a természetbe, akkor a tankönyveket tanácsos átlapozni. Négy kötet várja az iskolákat: a Folyómentők kézikönyve, a Hulladék-újraélesztési útmutató, a Műanyag Műhely Építési és Használati útmutató, a negyedik pedig a Petkalóz hajónapló. Ez utóbbi a legkisebbeknek szól, és mesés történetekbe ágyazva, képregényszerűen mutatja be a folyóvédelmet, míg a többi egymásra épülve szeretteti meg a folyót a gyerekekkel, és a felelős hulladékkezelésre is megtanít – mutatta be a köteteket Molnár Attila Dávid.