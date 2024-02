– Az elmúlt három évben a Covid és a gazdasági válság miatt nem tudtuk ezeket a pályázatokat kiírni, de most ezt sikerült megoldani, és a keretet megemeltük 25 millió forintól 35 millió forintra – fogalmazott az alpolgármester. Hozzátette, a koronavírus időszaka után újra megpezsdülni látszik a civilek élete, ezért is emelték meg a forrásösszeget. A különböző alapokról is beszélt a hallgatóságnak dr. Ulrich Attila.

Elhangzott, a civil alap (kirándulás, civil programok, rendezvények) 7,5 millió forintról 9,8 millió forintra emelkedett. A kulturális alap is több lett, ahogy a környezetvédelmi alap keretösszege (2024-ben már 4,2 millió forintra pályázhatnak a civilek) is emelkedett. A pályázati felhívások február 20-án megjelentek, a dokumentumok elérhetőek a varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere zárásképpen hozzátette, az elbírálások szigorúan a kiírásoknak megfelelően történnek, így minden szervezet figyeljen oda minden apró részletre a pályázataik benyújtásakor.

A rendezvény egyik szervezőjével, Petneháziné Bugán Magdolnával, a Nyíregyházi Civil Fórum elnökével is beszélgettünk. Elmondta, a Nyíregyházi Civil Fórum még 1999-ben 27 szervezet összefogásával alakult meg, manapság már több mint 250 aktív tagszervezettel működik.

– Azzal a céllal alakultunk meg, hogy a város közigazgatási területére bejegyzett, aktívan működő civil szervezetek együttműködéséhez, közös érdekérvényesítő szerepéhez keretet adjunk – tette hozzá az elnök, aki elárulta, két telephellyel is rendelkeznek a Damjanich és a Városmajor utcán, utóbbi helyszínen személyesen is várják a különféle szervezetek képviselőit, akiknek minden kérdésükre igyekeznek válaszolni.

– Civil alap helyett az idén a környezetvédelmi alapra adjuk be a pályázatunkat. Keressük a legkreatívabb öko anyut vagy a legfiatalabbat vagy a legmerészebbet. A lényeg, hogy minél szélesebb körben szeretnék aktivizálni a kisgyermekes anyukákat és egymás tapasztalataiból építkezve egy új öko-közösséget létrehozni itt Nyíregyházán - mondta Hockné Dobos Adrienn, a Lógjunk Anyuval Egyesület munkatársa, motorja.