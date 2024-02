Aktívan, a tavalyi évnél 43 százalékkal erősebb forgalommal kezdte az évet a hazai ingatlanpiac, a jelzáloghitelek összege pedig ennél is erősebb, 80 százalékos növekedést mutat. A Duna House által becsült 8 ezer 354 tranzakció a tavalyi utolsó hónaphoz képest is 6 százalékos, 2023 januárjához mérten pedig óriási, 43 százalékos bővülést jelez – tette közzé friss barométerét a cég.

Aktívabbak lesznek a vásárlók

Benedikt Károly PR- és elemzési vezető szerint az aktív évkezdetet a tavalyról elhalasztott, valamint a tudatosan januárra előkészített tranzakciók, az új, bővülő otthon­teremtési kedvezmények által generált forgalom és a csökkenő kamatpálya nyújtotta bizalmi erősödés magyarázza.

A DH várakozása szerint az első negyedévben biztosan fokozódó ingatlanpiaccal számolhatnak a lakásvásárlók és -eladók egyaránt, amelyet a csökkenő kamatpályának köszönhetően 6 százalék alatt elérhető hitelkamatok is tovább erősíthetnek.

Az első negyedévben a hitelpiaci előrejelzések és a jelenleg indított ügyletek alapján pedig már érződni fog a bejelentett önkéntes THM-plafon és az új otthon­teremtési támogatásokkal elérhető kedvező hitelkonstrukciók pozitív hatása is, amely jelentősen aktívabbá fogja tenni a hiteles vásárlókat az ingatlanpiacon, így növelve tovább az ingatlanpiaci tranzakciók számát.

Az idén januárban egyértelműen érezhető volt a megújult otthonteremtési támogatások hatása a keresletet illetően – emelte ki az elemzési vezető. Az előző év januárjához képest a vidéki területeken a panellakások tekintetében áremelkedést mutattak a cég értékesítési adatai 2024 első hónapjában. A házgyári lakások esetében így 473–507 ezer forintos négyzetméterár között alakul a vidéki átlag. A téglaépítésűek terén keleten stagnálást, nyugaton enyhülést mutatnak az adatok.

Van alkupozíció

– Érzékelhető volt a nagyobb érdeklődés nálunk is, sokan a még tavaly elindított tranzakciót zárták le az év első hónapjában – erősítette meg lapunknak Boczákné Radvánszki Erzsébet.

A Jogos Otthon Ingatlaniroda vezetője úgy látja, alaposan visszaesett a befektetési célú vásárlás, a csok plusz változásai miatt – főleg ami az ingatlan nagyságára vonatkozik – pedig a családok most még a lehetőségeket, a banki kínálatokat járják körbe, és ezek ismeretében döntenek majd, ami tavaszra hozhat újabb lendületet a szektorban.

– Társasházak esetében a 60 négyzetméter körüliek a keresettek, akik otthonteremtési támogatást is szeretnének igénybe venni, azok a családi házak között válogatnak, s megfigyelhető, hogy az eladók a meghirdetett árhoz képest akár 5-7 százalékos engedményt is adnak, ha valóban el akarják adni az ingatlant.

– A kis alapterületű panellakások még mindig népszerűek, de 400 ezer forint alatti négyzetméterár már nincs a piacon, s egyes jó állapotú ingatlanoknál az összeg elérheti akár az 500-600 ezer forintot, míg Nyíregyházán egy belvárosi, felújított téglaépítésű ház esetében akár a 700 ezret is – érzékeltette az árak közötti különbségeket az irodavezető, aki úgy látja, tartják értéküket az ingatlanok, de az alku lehetősége is adott.

Legyen jó állapotban

Országosan a jó állapotú ­ingatlanokat vásárolták inkább az ügyfelek az év első hónapjában. Nyugat-Magyarország kivételével, ahol a második legkeresettebb ingat­lanállapot a lakható kategória volt, minden terü­­­­leten a nagyon jó állapotúakat vitték inkább a jó állapotúak után. Az értékesítési adatok alapján a felújítandó ingatlanok aránya keleten volt a leg­gyengébb, a felújítási kedv nyugaton volt a legerősebb, 13 százalék.