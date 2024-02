Egy hely, ahol egy igazi "Tündérkönyvtáros" mutatja meg kicsiknek-nagyoknak egyaránt, hogy az olvasás milyen sok szép pillanatot tud nyújtani. Ahova még az igazi lovagok is szívesen térnek be, és a könyvtári manók is mindent megtesznek azért, hogy a könyvek szeretetére neveljenek mindenkit. Bakosné Mikula Edit, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár főkönyvtárosa, a Vécsey utcai fiókkönyvtár könyvtárosa név szerint ismeri olvasóit, és számos különleges programmal, szívet melengető kezdeményezéssel várja a látogatókat.

Bakosné Mikula Edit, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár főkönyvtárosa

Fotó: KM