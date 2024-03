Népi rigmusoktól, csizmák kopogásától, citera, nagybőgő, cimbalom és népi hegedű jellegzetes hangjától volt hangos az érkerti Vécsey utca. A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményében rendezték meg a 25. jubileumát ünneplő Vécsey- Vásárhelyi országos kamara néptánc, népzenei és népdaléneklési versenyt. Már hagyomány, hogy minden évben az idén 60. születésnapját ünneplő általános iskolában mérik össze tudásukat az ország népi kultúrát tanuló diákjai.

Az ország 29 településéről érkezett az a 488 versenyző, akik életének nagy részét teszi ki az, hogy a magyarság népi hagyományaival, népi kultúrájával foglalkoznak. Néptánc, népdaléneklési és népi hangszeres kategóriában mérhették össze tudásukat, felkészültségüket a fiatalok.

A 154 nevezés közül 55 néptáncos produkció mérettetett meg a dr. Ratkó Lujza, Szarka Zsolt és Kökény Richárd alkotta zsűri előtt. A gyerekek népi játékokat és népszokásokat elevenítettek meg a színpadon a néptánc lépéseinek segítségével. A talpalávalót minden esetben a Szikes Zenekar biztosította. Három korcsoportban hirdettek eredményt, mellette jutalmaztak különdíjasokat és új gazdára talált a Vándordíj is. Nyíregyházi siker a II. korcsoport II. helye: a Nyírség UP Topogó Junior Táncegyüttes A Györteleki páros verbunk és magyar csárdását Grexáné Nagy Enikő és Ugyan Attila tanította be. A III. korcsoport II. helyét szintén a két néptáncpedagógus tanította, ők Tág a világ, mint az álom címmel Weöres Sándor verseket állítottak színpadra. A koreográfusi különdíj is Nyíregyházára érkezett, Antal Dóra a Kiszáradt az én örömen zöld fája című művéért kapta.

A napot 44 népzenei és 55 népdalos produkció színesítette. A népdaléneklési verseny zsűrijében Vakler Anna, M. Nagy Andrea és Németh István foglalt helyet. Nyíregyházi siker, hogy a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulói több díjat is elhoztak. Bárdosi Ildikó tanítványai közül Csépke Csongor, Beidek Borka, Kanczel Bíborka és a Csobogó Énekegyüttes részesült elismerésben. Bárdosi Ildikó pedagógiai különdíjat kapott kimagasló felkészítő munkájáért.

A népzenei verseny zsűrijében helyet foglalt dr. Dragony Gábor, Szerényi Béla és Horváth Attila. A Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, Rózsa Eszter és Farkas Hédi értek el helyezést. Felkészítő tanáruk Kasellákné Zelenák Georgina volt. Szintén kiemelkedő teljesítménye miatt járult a zsűri elé Herdon Máté és Fegyveres Georgina. Mindkét versenyző a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendéke, akiket Nauner- Agárdi Éva készített fel a versenyre. Különdíjban részesült Meczkó Magor, a Vásárhelyi László Reformárus AMI tanulója.

A két iskola, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye, valamint a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola kapcsolata még az elmúlt évszázadban kezdődött. 1999-ben, hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első versenyt, aminek ezt követően minden februárban az érkerti iskola adott otthont. Eleinte csak a vármegyéből, majd ahogy teltek az évek, az egész országból érkeztek indulók a hiánypótlónak számító kamara megmérettetésre. 2016-ban pedig már Erdély magyarlakta vidékeiről is neveztek versenyzők.

Ahhoz, hogy a megmérettetés napján minden jól működjön, nagyon sok ember összehangolt munkájára van szükség. A két iskola pedagógusai már a tanév elején elkezdik a szervezőmunkát, hogy február végére minden maximális rendezettséggel működjön. Dr. Gaál Sándor, esperes, a VLRAMI fenntartójának képviseletében a megnyitóünnepségen elmondta, a két iskola közös munkájának eredménye ez a jól szervezett verseny, ahol mindenki olyan, mint egy szorgos méh. Mindenki keményen, tervszerűen végzi a feladatát, aminek az eredménye ez, az országos viszonylatban is rangos kamaraverseny. A VLRAMI igazgatója, Demarcsek Zsuzsa azt mondta, a két iskola pedagógusai hatalmasat alkotnak azzal, hogy minden évben megrendezik a versenyt. A pedagógusok felkészítik a versenyzőket, a megmérettetés előtt lelket öntenek beléjük, míg más pedagógusok azért felelnek, hogy a verseny helyszínén minden a lehető legnagyobb rendben menjen. Az elmúlt 25 esztendő a bizonyítéka a két iskola közötti jó együttműködésnek.

Veres László, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének tagintézmény-igazgatója kifejtette, óriási lelkesedéssel kezdenek bele minden évben a szervezőmunkába. A nevelőtestület magáénak érzi ezt a nagyszabású rendezvényt, amelynek negyed évszázada az idén 60 éves általános iskola ad otthont. A Vécsey vezetője elmondta, örömmel vesznek részt a nem kevés munkával járó feladatokban, és büszkék rá, hogy minden februárban egy nap csakis a népi kultúráról, a magyarság gyökereiről, hagyományainkról és az identitásunkról szól. Veress László kiemelte, nagy motiválóerő a Vécseyben tanuló diákoknak ez a verseny, hiszen meg tudják mutatni, mit sajátítottak el tanév közben. A Vécseyben lehetőségük van a tanulóknak a VLRAMI foglalkozásain is bővíteni tudásukat. Az iskolában emellett nagy hangsúlyt fektetnek a kompetenciafejlesztésre és az egyéni differenciálásra. Bizonyítja ezt az is, hogy évről- évre javuló tendenciát mutatnak a kompetenciamérések eredményei és megállják helyüket az itt végzettek a középiskolákban és az életben. A pedagógusok összekapcsolják ugyanis az iskolai ismeretanyagot a mindennapi élet gyakorlati részével.