Nagycsaláddá váltak

Renáta az ágyában ülve egy picit kimerülten, de csillogó szemmel mesélte el, hogy a terhesség eleje volt a legnehezebb, a vizsgálatok is bonyolultabbak ilyen esetben, a közepét jól bírta, a végét már, január 25-étől a kórházban töltötte. Először a kisfiú, László látta meg a napvilágot 9.47-kor 2600 grammal, két perc múlva Róza 2520 grammal, majd 9.50-kor Luca 2100 grammal követte a testvéreit. – Mivel már van egy kislányom, ezért ő sok mindenre megtanított minket, de itt a kórházban is mindenben segítenek a nővérek, etetésben, pelenkázásban. Remélhetőleg holnap haza is mehetünk – fejezte ki reményét Renáta, és megjegyezte: most egy kiságyban lesznek a picik egy ideig, de azt tervezik, hogy egy nagyobb otthont keresnek, és ott külön-külön kis kuckót alakítanak ki a gyerekeknek.

A két rózsaszín ruhás leányka békésen szunyókált egymás mellett, de László a kék ruhájában „férfihoz méltó módon" már igazán megéhezett, amit némi nyöszörgéssel ki is fejtett. Így hagytuk, hogy az anyuka és az édes kisbabák nyugodtan folytathassák a még hosszú és remélhetőleg boldog és egészséges mindennapokat együtt.

Minden jól alakult

Dr. Pap Károly a Jósa András Tagkórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa kérdésünkre elmondta, hogy 6400-6800 szülésből egy a spontán hármasiker terhesség, de a lombikprogram miatt mostanában kicsivel gyakrabban fordul elő. Vármegyénkben évente egy, illetve két évente három hármasikrek születnek. – Az a különleges most ebben az esetben, hogy az anyuka el tudta vinni a 36. héten túlra a terhességet, ami nem igazán jellemző. Hármas ikrek esetén sok probléma felmerülhet, így vagy nekünk kell korábban megindítani a szülést, vagy beindul magától hamarabb a koraszülés. Tehát hatalmas gratuláció illeti meg a kismamát, hogy ilyen sokáig bírta a terhességet, valamint az is csodálatos, hogy a picik viszonylag nagy súllyal születtek, a három gyerek több mint hét kiló. Ez egy külön öröm számunkra, és ahogy látszik, nagyon szépen fejlődnek, jól érzik magukat, és az anyukájuk is ki van virulva a körülményekhez képest – mesélte mosolyogva az osztályvezető főorvos.

Egészséges csecsemők

Dr. Pap Károly szerint három dolognak köszönhető, hogy ilyen szép nagy egészséges babák születtek. – Az egyik az, hogy nagyon jó genetikája van az anyukának, majd nagy akarattal és kitartással vitte végig a terhességet, nagyon szépen betartotta az orvosi utasításokat. A terhesség utolsó pár hetét itt töltötte bent a kórházban, szigorú és folyamatos ellenőrzés mellett, s mindent úgy csinált, ahogy kellett. Természetesen az orvosok, ápolók, nővérek is megtettek mindent, amit csak tudtak. Így lehetett, hogy komplikációktól mentesen zajlott le a szülés, és mind a három csöppség egészségesen jött a világra, öröm volt hallani ahogy egymás után sírnak fel – részletezte dr. Pap Károly, és azt is elmesélte, hogy az emberi, női test gyakorlatilag az egyes, a szinguláris terhességre alakult ki. Egy anya szervezetének néha még egy magzat kihordása is nehéz, ha már kettő van, akkor nem kétszer annyi, hanem legalább hússzor annyi problémát rejthet.