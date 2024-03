A gitárművész, zeneszerző, zenekutatónak Angliában, az Egyesült Államokban, Németországban is jelentek meg lemezei. Mai adásunkban érdekes dolgokat is megtudhatunk a zene és a természet kapcsolatáról, a fellépéséről, a hangszerekről, amiken szívesen játszik. Egy érdekes témát is érintünk majd: Hogyan kapcsolódik a zene a metafizikához?